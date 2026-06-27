Annik Kälin sur le chemin d'un heptathlon record

Annik Kälin a brillamment lancé son heptathlon à Ratingen (GER). Au terme de la première journée, la Grisonne est sur la voie d'une performance à plus de 6800 points, soit un nouveau record de Suisse.

Kälin avait débuté sa compétition par un exploit: elle a couru le 100 m haies en 12''60, améliorant de 0''02 la meilleure performance suisse de la saison de Ditaji Kambundji, championne du monde de la discipline. La récente gagnante de l'heptathlon de Götzis (AUT) a explosé son record de 0''27 et s'est hissée au 2e rang de tous les temps dans la hiérarchie helvétique du 100 m haies, sans être une spécialiste.

Par la suite, la citoyenne de Landquart s'est offert un nouveau record personnel du 200 m en 23''00. Elle a également performé en saut en hauteur (1,75 m) et au lancer du poids (14,00 m).

Son record national de l''hepta' (6726 pts) établi à Götzis est en danger. Avec 3'974 unités à mi-parcours, elle compte 115 points d'avance sur sa meilleure marque.

Dimanche, Kälin devra à nouveau répondre présente lors du saut en longueur. En Autriche, elle avait établi un nouveau record personnel à 6,96 m.

/ATS