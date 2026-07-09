Angelica Moser veut reprendre pied

Moins de deux semaines après s'être blessée à un pied à Paris, Angelica Moser renoue avec la compétition vendredi à Monaco.

La championne d'Europe de saut à la perche souhaite rapidement reprendre ses repères en vue de la défense de son titre continental le mois prochain à Birmingham.

Selon son management, cette reprise rapide doit surtout éviter qu'un doute ou un blocage mental ne s'installe. La Zurichoise avait été touchée au pied droit dans un choc avec sa perche en retombant lors d'une tentative à 4m90 au meeting de Ligue de diamant à Paris.

Déjà assurée de la victoire après avoir effacé 4m77, elle avait empoigné une perche très dure pour s'attaquer à son record de Suisse de 4m88. Las, au moment où elle s'est élancée, le vent a tourné et la Suissesse est arrivée trop près du sautoir au moment de prendre son envol. Déséquilibrée, elle est retombée assez lourdement sur le bord du matelas avant de s'éloigner en boitillant.

La blessure n'est pas grave mais reste particulièrement frustrante car Angelica Moser n'avait jamais été autant en forme. Elle s'est hissée sur le podium lors de ses quatre concours de la saison (dont deux succès), avec un meilleur saut à 4m80 et la perspective de faire tomber son record établi en 2024 à Monaco. Ses progrès effectués ces derniers mois en vitesse lui permettent de sauter avec des perches plus dures, à même de la catapulter vers de nouveaux sommets.

A Monaco, la perchiste rejoint un plateau 'digne d'une finale mondiale', comme le vantent les organisateurs de cette 10e étape de la Ligue de diamant. La championne du monde Katie Moon (USA) et la championne olympique Nina Kennedy (AUS) seront ses principales rivales.

Même si elle ne part pas favorite, l'athlète établie à Courrendlin a déjà prouvé sa force mentale et physique dans des circonstances analogues, décrochant le bronze aux Mondiaux indoor à Nankin en 2025 malgré une distension des ligaments. C'était alors le pied gauche qui était touché.

A Monaco, la Suisse sera également représentée par Simon Ehammer à la longueur et Dominic Lobalu sur 5000 m.

/ATS