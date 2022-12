Amateurs de sports de neige invités à respecter la faune sauvage

Il est possible de concilier randonnée à ski ou en raquette et respect de la faune sauvage. Alors que les amateurs de sports d'hiver se réjouissent de l'abondance de neige, l'association 'Nature & Loisirs' rappelle quatre règles de comportement 'simples'.

Respecter les zones de tranquillité en est une, relève l'association dans un communiqué publié jeudi. 'Nature & Loisirs' invite à rester sur les sentiers et à suivre les itinéraires recommandés en forêt, à éviter les lisières et à tenir son chien en laisse.

Cette campagne de sensibilisation s'adresse notamment aux randonneurs à raquettes. Bon nombre d'entre eux ne disposent que de connaissances limitées de la faune sauvage et de la nature. Les nouveaux pratiquants en particulier ne font souvent pas partie d’une association sportive. Il est donc plus difficile de les atteindre et de les inciter à un comportement respectueux, souligne-t-elle.

'On peut se retrouver à proximité d'animaux sauvages plus vite qu'on ne le pense', avertit 'Nature & Loisirs'. Les températures basses ainsi qu'une nourriture rare et maigre poussent la faune des montagnes, comme le chamois ou le tétras-lyre, à économiser son énergie. Si elle doit fuir à l'approche d'un skieur ou d'un randonneur, elle perd une 'énergie précieuse', selon l'association.

Campagne

Des fédérations sportives, comme Swiss-Ski ou le Club alpin suisse, font partie de l'association. De même que des associations de protection de la nature, telles que Pro Natura ou BirdLife Suisse.

La campagne 'Respecter, c'est protéger - Sports de neige et respect' a investi les cars postaux ou les magasins de sports de pleine nature. L'association invite les amateurs de sports de neige à consulter son site internet, qui répertorie les zones de tranquillité en Suisse.

Cet hiver, les mesures de sensibilisation seront en outre intensifiées dans les zones très fréquentées de l’arc jurassien. La campagne va également démarrer au Tessin avec, pour la première fois donc, la distribution de dépliants en italien.

En Suisse centrale, un projet-test devra atteindre en priorité les nouveaux amateurs de raquettes. Les gérants de cabanes de ski et de restaurants de montagne seront incités à informer leur clientèle. Les exploitants de remontées mécaniques, d’organisations touristiques et d’agences événementielles devront aussi distribuer du matériel d’information aux personnes en quête de détente.

www.nature-loisirs.ch/neige

/ATS