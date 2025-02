Alan Roura revient sur son Vendée Globe

Quelques jours après son arrivée aux Sables d'Olonne, où il a pris la 18e place du Vendée Globe, Alan Roura a répondu aux questions de Keystone-ATS. Il s'est dit à la fois content et déçu.

'Je suis très content d'avoir bouclé un troisième Vendée Globe, c'est quand même dingue, c'est une belle histoire. Je suis déçu forcément de la place, je ne partais pas pour ça', a-t-il expliqué.

'Mais en même temps, on m'aurait dit tu vas finir 18e et perdre deux places sur la ligne mais en vivant le tour du monde que tu as vécu, j'aurais signé tout de suite. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis surpassé tous les jours à pousser la machine, à pousser le bonhomme et je n'ai jamais lâché, vraiment, depuis le jour du départ jusqu'à l'arrivée', a poursuivi le navigateur genevois.

'Je suis très content de ce tour du monde. Il y a encore plein de choses à apprendre et je n'ai que 31 ans.' Roura est aussi revenu sur la stratégie adoptée en début de course. 'J'ai pris une option qui n'a pas payé dès le début. En fait, j'ai raté le premier wagon, le groupe des dix premiers est parti. Cela a été une course à l'élastique, on n'a jamais réussi à recoller ce groupe-là. Cela fait partie du truc.'

Le Genevois a battu son record lors de cette troisième participation. 'Chaque fois, j'ai mis dix jours de moins, c'est cool', a-t-il rigolé. Ses meilleurs souvenirs, c'est d'une part le passage du cap Horn. 'Il y a beaucoup d'émotion déjà de revoir la côte, parce que depuis le départ je n'avais vu aucune terre.' Et l'autre, l'arrivée 'qui est toujours un moment magique.'

/ATS