Alan Roura et son « tour du monde en 80 jours »

Alan Roura est prêt. Ou presque. 'Partir aujourd'hui, cela m'arrangerait', ose le Genevois. Il devra prendre son mal en patience: le tour du monde, c'est pour dans un peu moins de trois mois.

Le 8 novembre, à seulement 27 ans, Roura sera au départ de son deuxième Vendée Globe. L'aboutissement d'un projet quadriennal.

Il a bien grandi, Alan Roura. Et pourtant, il sera probablement à nouveau le benjamin de l'épreuve mythique, qui consiste à partir des Sables-d'Olonne pour un tour du globe à la voile sans escale et sans assistance. Sauf que cette fois, il est entré dans une autre dimension, celle où l'on ne découvre plus, mais où l'on concourt.

Le saut dans l'inconnu est relatif: d'une, il connaît la route, qu'il avait parcourue en 105 jours en 2016-2017, terminant à une très honorable douzième place. De deux, on le lancerait aujourd'hui à l'assaut des océans qu'il ne se froisserait pas et s'en accommoderait aisément.

'La première fois, on n'était tellement pas prêt, se marre-t-il. Dans le même timing, le bateau était au sec, sans sponsor et avec 20'000 francs de dettes. Ce n'est pas la même histoire.' Aujourd'hui, La Fabrique est un voilier plus récent, a été complètement retapé et conçu pour performer et a enchaîné les journées au large de Lorient, où Roura est établi, à l'instar de plusieurs marins et adversaires.

Pour une heure, comme pour 130 jours

Skipper et bateau, qui a délaissé son rouge très helvétique pour un orange plus percutant, sont donc prêts à relever le défi. Désormais, tout n'est plus qu'ajustements. 'Le but est d'avoir le bateau encore plus en mains, souligne Alan Roura. Comme je n'ai pas une grosse équipe derrière moi, j'ai besoin d'être en mer. Certains skippers, on leur met un peu le bateau dans les mains et ils sont surtout des pilotes. Moi, je ne suis pas de cette génération, ça ne me donne pas envie.' Alors, il prend l'océan jour après jour. Accompagné de son équipe, à se confronter aux vents qui se proposent à lui et à guetter les réactions de ce monstre de 60 pieds (18,29 m de long).

La préparation physique l'occupant désormais un peu moins, il s'agit d'aller dans le concret. Et le mental n'est même pas une préoccupation. 'Sur le premier Vendée Globe, j'y allais pour voir si je tiendrais le coup. J'ai pu le constater. Maintenant, ma préparation, c'est plutôt la pression que je me mets. Ce n'est pas forcément quelque chose dont j'ai besoin, je suis assez serein.'

Le navigateur aura une dernière fois l'occasion de se mesurer à d'autres lors du Défi Azimut, petite course de préparation cumulant différentes épreuves du 9 au 13 septembre. Et puis, il s'agira d'entrer dans sa bulle. Avec un peu de repos avant et la descente vers les Sables d'Olonne, où un possible confinement prédépart risque d'être imposé à tous les concurrents.

'Il me tarde d'y arriver, s'impatiente Roura. C'est un projet qui dure depuis quatre ans et on touche enfin au but. J'arrive à bien tirer dans le bateau. Tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était pour le Vendée Globe, pour être à 100% au départ de la course. Et on est dans ce qu'on avait imaginé. Maintenant, on ne sait jamais ce que ça veut donner.' La glorieuse incertitude du sport n'a jamais épargné la voile. Elle aime s'y acharner, jouer avec les nerfs des skippers et rebattre les cartes autant que possible. 'On peut aussi bien partir pour une heure que pour 130 jours', accepte le Genevois.

