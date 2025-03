Aita Gasparin et Niklas Hartweg s'imposent en relais mixte

Aita Gasparin et Niklas Hartweg font franchir une nouvelle étape au biathlon helvétique. Ils sont devenus les premiers Suisses à remporter une épreuve de relais mixte en Coupe du monde à Pokljuka.

C'est une discipline qui plaît à Hartweg. Il la disputait avec Amy Baserga et les deux athlètes avaient décroché les deux précédents podiums dans cette discipline. Il y a deux ans, ils avaient pris la 3e place à Pokljuka et la 2e à Nove Mesto en Tchéquie.

La victoire suisse a pris forme à mi-parcours. Après un premier passage en leader, Hartweg a passé le relais à sa collègue Aita Gasparin qui a bien résisté avant d'envoyer Hartweg avec un confortable matelas sur le tronçon final. Le skieur de Suisse centrale a certes dû piocher deux fois en position debout, mais il n'a pas été inquiété, surtout que ses concurrents directs n'ont pas été impeccables au tir.

Hartweg a franchi la ligne d'arrivée avec 9''4 d'avance sur la paire suédoise de Johanna Skottheim/Jesper Nelin et 12''1 sur les Finlandais Suvi Minkkinen et Tero Seppälä.

Aita Gasparin et Hartweg offrent à la Suisse une cinquième victoire en Coupe du monde. Il y a un peu plus de onze ans, la sœur aînée d'Aita, Selina, avait remporté en l'espace d'une semaine les sprints du Grand-Bornand et d'Hochfilzen. L'année dernière, Lena Häcki-Gross s'était imposée à Anterselva et à Oslo.

/ATS