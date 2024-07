Ahumada et Schäuble en finale du deux de couple poids léger

Le rêve de médaille olympique prend forme pour le Vaudois Raphaël Ahumada et son partenaire Jan Schäuble. Le deux de couple poids léger s'est qualifié sereinement pour la finale programmée vendredi.

Vainqueurs aisés de leur série trois jours plus tôt, Ahumada (23 ans) et Schäuble (24 ans) ont maîtrisé leur sujet en demi-finale. Le Vaudois et le Nidwaldien, doubles champions d'Europe et vice-champions du monde 2023, ont pris la 2e place de leur course derrière l'embarcation irlandaise.

Swiss Rowing, qui aligne six embarcations dans ces Jeux olympiques (un record), compte donc au moins quatre bateaux en finale A. Et Aurelia-Maxima Janzen peut encore espérer se qualifier jeudi pour la finale du skiff.

/ATS