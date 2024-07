Ahumada et Schäuble annoncent la couleur

Raphaël Ahumada et Jan Schäuble ont d'emblée donné du crédit à leurs espoirs de médaille olympique en se qualifiant souverainement pour les demi-finales du deux de couple poids léger. Ils ont remporté leur série avec une nette avance.

Le Vaudois et le Nidwaldien, champions d'Europe l'an dernier, ont mené la course de bout en bout. Ils ont devancé l'Espagne de 4 secondes et la France de 7 secondes. Les demi-finales ont lieu mercredi.

Le quatre de pointe sans barreur helvétique devra de son côté en passer par les repêchages. Et sa tâche s'y annonce encore très difficile. Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth et Joel Schürch ont pris la 4e et dernière place de sa série, loin des trois premiers (Etats-Unis, Australie, France).

/ATS