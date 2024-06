800 m des Trials: Athing Mu tombe et manquera les Jeux

La championne olympique en titre du 800 m Athing Mu a chuté en finale des sélections américaines lundi à Eugene. Elle manquera donc les Jeux de Paris cet été.

Mu (22 ans) a chuté après 200 m au milieu du peloton. Elle n'a jamais pu revenir sur ses concurrentes, franchissant la ligne en larmes. Les 'Trials', impitoyables, envoient les trois premiers de chaque épreuve aux JO, sans tenir compte du palmarès ou du reste des résultats de la saison.

Athing Mu, qui était également devenue championne du monde du 800 m en 2022 dans le même stade du Hayward Field à Eugene et s'entraîne à Los Angeles avec l'historique coach Bob Kersee, n'avait pas couru de la saison avant ces sélections. Elle a souffert d'une blessure à un ischio-jambier qui avait retardé sa préparation.

Nia Akins a remporté le double tour de piste en 1'57''36 et sera accompagnée à Paris par Allie Wilson et Juliette Whittaker. Surprise encore au disque: la championne du monde en titre Laulauga Tausaga (26 ans) n'a pas réussi un seul lancer valable lors des qualifications, ratant ainsi la finale et les JO.

Le phénomène Quincy Wilson 6e du 400 m

Quincy Hall a quant à lui triomphé sur 400 m en 44''17, son record, devant Michael Norman (44''41) et Chris Bailey (44''42). Le phénomène Quincy Wilson (16 ans) a lui pris la 6e place en 44''94. S'il est retenu en relais, il deviendra le plus jeune athlète américain masculin à obtenir un ticket pour les Jeux olympiques.

Le hurdler Grant Holloway, triple champion du monde du 110 m haies, a quant à lui flambé dès les séries avec un chrono de 12''92, la meilleure performance mondiale de l'année.

