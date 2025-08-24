800 m: Audrey Werro bat le record de Suisse

Audrey Werro a battu le record de Suisse du 800 m lors des championnats nationaux à Frauenfeld. La Fribourgoise a couru en 1'56''29, ce qui constitue la deuxième performance mondiale de l'année.

Werro, âgée de 21 ans, doit dès lors être considérée comme une candidate sérieuse au podium lors des prochains Mondiaux à Tokyo. Elle avait déjà brillé mercredi sous la pluie lors d'Athletissima à Lausanne, finissant 2e en 1'57''34. Elle avait alors manqué de 0''09 son record de Suisse.

La Fribourgeoise a mis les choses au clair dimanche à Frauenfeld avec ce nouveau chrono de référence qui la catapulte dans l'élite mondiale. Dans son sillage, la Valaisanne Lore Hoffmann a également réussi une superbe course conclue en 1'58''29.

/ATS