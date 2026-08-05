La Suisse veut tout rafler à « son » Euro de Tchoukball

Car, oui, les membres de la délégation suisse avouent viser le carton plein après le tournoi juniors où les Helvètes ont raflé tous les titres en jeu, soit quatre sacres chez les M15 et M18, garçons comme filles ! Ce mercredi, les équipes de Suisse A ont réussi leur entrée en lice en remportant chacune leurs deux premiers matchs. « On ne s’en cache pas, on est là pour gagner. On pèche dernièrement en finale, mais on est prêt et on a nos chances », avance l’ailier Chaux-de-Fonnier Justin Chanel alors que le titre masculin échappe à la Suisse depuis 2010 au profit du grand rival italien. « L’Italie est passée devant depuis quelques années, mais là on pense que c’est la bonne parce qu’on s’est énormément préparé. À domicile, on a à cœur de faire les choses très très bien », sourit le Prévôtois Lukas Beck.