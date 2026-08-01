Pas de podium pour Inès Berger aux Mondiaux universitaires, mais un bilan « assez positif »

Inès Berger a signé un retour encourageant lors des championnats du monde universitaires de course d’orientation de Vila Real, au Portugal. Championne du monde étudiante en 2024 sur la moyenne distance, la Neuchâteloise, éloignée de la compétition durant plusieurs mois par la maladie de Lyme, n’a pas pu défendre victorieusement son titre sur sa distance préférée, mais elle a signé le 13e chrono, malgré « plusieurs petites erreurs ». Sixième avec la Suisse en relais et non-classée en sprint individuel pour une erreur de lecture de carte éliminatoire, l’orienteuse tire un bilan « quand même assez positif ». « Le niveau technique s’est amélioré de jours en jours. Il faut que j’améliore ma confiance en faisant des courses. »