Le tchoukball à l’honneur dans la région

L’Euro 2026 de tchoukball commence ce samedi au Centre national de sport de Macolin. Avec onze équipes suisses sur 31 participantes, l’occasion est donnée aux sportifs helvétiques de participer à une compétition internationale. Une opportunité également de développer ce sport en Suisse alémanique.
La région vibre au rythme du tchoukball. L’Euro 2026 commence ce samedi au Centre national de sport de Macolin. Les équipes de jeunes lancent les débats jusqu’à lundi. Ensuite, dès mercredi, ce seront les adultes qui entreront en compétition. Ce sont 31 équipes, dont onze suisses, qui participent à la manifestation sur les hauteurs de Bienne. Une destination qui n’a pas été choisie au hasard. En plus d’offrir des infrastructures sportives et de logement de qualité et de proximité, Macolin est également aux portes de la Suisse alémanique, là où le tchoukball peine encore à se développer, relève le président du comité d’organisation de l’Euro 2026, Gaël Sieber. « On essaie de grappiller petit à petit Bienne, Berne, et d’aller étape par étape, commune par commune », explique-t-il.
Gaël Sieber : « Macolin, c’est un bon compromis. »
Pour toute la durée du tournoi, soit jusqu’au samedi 8 août, ce sont quelque 150 bénévoles qui sont mobilisés. Parmi eux : le comité d’organisation, qui est 100% bénévole. Ce qui représente quelques contraintes, relève Gaël Sieber. « Ce qui a été principalement compliqué, c’est de réussir à s’organiser entre nous, de communiquer, de trouver du temps », explique le président du comité. Par contre, pas d’autres grandes difficultés d’organisation, notamment au niveau sécuritaire. « On n’attend pas des milliers de personnes », précise Gaël Sieber.
« Le challenge était de respecter les contraintes de l’OFSPO. »
Pour lutter contre la chaleur, le comité d’organisation a différentes mesures à disposition. Il peut notamment décaler certains matches au soir ou installer de grands ventilateurs pour aérer les salles pendant la nuit.
Les équipes suisses en nombre et avec des ambitions élevées
Privilège de pays hôte, la Suisse avait l’occasion de présenter une deuxième équipe dans chaque catégorie d’âge. Au final, ce sont onze sélections helvétiques qui participeront à cet Euro. Et selon Gaël Sieber, il y aurait même eu assez de jeunes joueurs et joueuses dans le pays pour inscrire une troisième équipe dans plusieurs catégories.
« On en profite pour offrir une opportunité internationale à tous ces jeunes. »
Et beaucoup de sportifs du canton de Neuchâtel sont de l’aventure. C’est le cas de Matthieu Helfer qui aura deux casquettes : joueur de l’équipe A adulte et entraîneur des moins de 18 ans masculin. Le Vaudruzien ne peut cacher son enthousiasme, lui qui a commencé le tchoukball il y a 20 ans, soit lors de la dernière organisation en Suisse d’un tel tournoi international.
Matthieu Helfer : « Je suis très excité de pouvoir jouer devant notre public. »
Voir autant de joueurs de tchoukball suisses dans la compétition, c’est encourageant, estime Matthieu Helfer. Le Vaudruzien relève que ce sport « se développe bien depuis quelques années, particulièrement à Genève et dans la région neuchâteloise ». Il y aura une vingtaine de joueurs et joueuses du canton à l’Euro. « On a surtout deux clubs phares, celui de Val-de-Ruz et de La Chaux-de-Fonds, qui sont des excellents clubs formateurs », relève Matthieu Helfer.
« C’est super de voir tous ces talents qui arrivent et permettent le développement de notre sport. »
Côté sportif, Matthieu Helfer espère, de manière réaliste, que les équipes suisses remporteront quatre titres européens. Un compte qu’approuve Gaël Sieber, même si les deux compères ne sont pas forcément d’accord sur les catégories qui rafleront la mise. Ils sont par contre unanimes sur le fait que le concurrent principal des Suisses sera l’Italie. /lgn