Le tchoukball à l’honneur dans la région

Pour lutter contre la chaleur, le comité d’organisation a différentes mesures à disposition. Il peut notamment décaler certains matches au soir ou installer de grands ventilateurs pour aérer les salles pendant la nuit.





Les équipes suisses en nombre et avec des ambitions élevées

Privilège de pays hôte, la Suisse avait l’occasion de présenter une deuxième équipe dans chaque catégorie d’âge. Au final, ce sont onze sélections helvétiques qui participeront à cet Euro. Et selon Gaël Sieber, il y aurait même eu assez de jeunes joueurs et joueuses dans le pays pour inscrire une troisième équipe dans plusieurs catégories.