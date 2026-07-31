Inès Berger rate le coche en sprint

L’orienteuse neuchâteloise a été disqualifiée de la course sprint des Mondiaux universitaires ...
Inès Berger rate le coche en sprint

L’orienteuse neuchâteloise a été disqualifiée de la course sprint des Mondiaux universitaires au Portugal. Inès Berger aura encore une chance de s’illustrer à Vila Real samedi.

Inès Berger a été disqualifiée de la course sprint vendredi au Portugal. (Photo : Eszter Kocsik) Inès Berger a été disqualifiée de la course sprint vendredi au Portugal. (Photo : Eszter Kocsik)

Pas de classement pour Inès Berger sur l’épreuve sprint des Championnats du monde universitaires de course d’orientation. La Neuchâteloise a été disqualifiée de la course ce vendredi à Vila Real. Au Portugal, Inès Berger a encore une épreuve à disputer : la moyenne distance ce samedi. /lgn


 

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