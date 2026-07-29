Inès Berger dans le top-10 aux Mondiaux universitaires

Un retour au haut niveau réussi pour Inès Berger. Avec ses trois coéquipiers suisses, la Neuchâteloise a pris le 6e rang de la course sprint en relais des Championnats du monde universitaires de course d’orientation ce mercredi à Vila Real au Portugal. Accompagnée d’Anna Gasser, de Simon Humbel et de Pascal Schärer, Inès Berger a terminé à deux minutes des vainqueurs français. La Neuchâteloise, qui vient de se remettre de la maladie de Lyme, sera encore en lice vendredi en sprint individuel et samedi dans sa discipline de prédilection : la moyenne distance. /lgn