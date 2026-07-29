Inès Berger dans le top-10 aux Mondiaux universitaires

La Neuchâteloise a pris le 6e rang avec le quatuor suisse lors de l’épreuve sprint en relai ...
Inès Berger dans le top-10 aux Mondiaux universitaires

La Neuchâteloise a pris le 6e rang avec le quatuor suisse lors de l’épreuve sprint en relai des Mondiaux universitaires de course d’orientation ce mercredi au Portugal.

Inès Berger a pris le dernier relai mercredi et elle a pu conserver la 6e place de son quatuor suisse. (Photo : archives, Eszter Kocsik) Inès Berger a pris le dernier relai mercredi et elle a pu conserver la 6e place de son quatuor suisse. (Photo : archives, Eszter Kocsik)

Un retour au haut niveau réussi pour Inès Berger. Avec ses trois coéquipiers suisses, la Neuchâteloise a pris le 6e rang de la course sprint en relais des Championnats du monde universitaires de course d’orientation ce mercredi à Vila Real au Portugal. Accompagnée d’Anna Gasser, de Simon Humbel et de Pascal Schärer, Inès Berger a terminé à deux minutes des vainqueurs français. La Neuchâteloise, qui vient de se remettre de la maladie de Lyme, sera encore en lice vendredi en sprint individuel et samedi dans sa discipline de prédilection : la moyenne distance. /lgn


 

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