Pauline Brunner et la Suisse proches de l'exploit aux Mondiaux

Les Suissesses se sont inclinées de peu ce mardi face à l'Italie, future championne du monde ...
Pauline Brunner et la Suisse proches de l'exploit aux Mondiaux

Les Suissesses se sont inclinées de peu ce mardi face à l'Italie, future championne du monde, à Honk-Hong en huitièmes de finale du tournoi à l'épée.

Pauline Brunner a permis à la Suisse de remonter contre l'Italie, mais ça n'a pas suffi (photo : Team Bizzi). Pauline Brunner a permis à la Suisse de remonter contre l'Italie, mais ça n'a pas suffi (photo : Team Bizzi).

Pas d’exploit des Suissesses, par équipe, aux championnats du monde d’escrime de Honk-Hong. La Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner et ses coéquipières se sont inclinées 29-27 contre l’Italie dès les huitièmes de finale, lors du tournoi à l'épée. 

Vainqueures de Singapour lors de leur entrée en lice (45-41), les Suissesses ont cependant montré une belle résistance face aux favorites transalpines. Menées 10-5 après quatre affrontements, elles sont revenues à 17 partout, notamment grâce à la belle performance de Pauline Brunner face à Gaia Caforio (succès 4-0). 

Les Suissesses, qui finissent au 13e rang, n'ont pas à rougir de cet échec, l'Italie ayant cueilli l'or ensuite. /ats-vco 


 

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