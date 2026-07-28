Pauline Brunner et la Suisse proches de l'exploit aux Mondiaux

Pas d’exploit des Suissesses, par équipe, aux championnats du monde d’escrime de Honk-Hong. La Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner et ses coéquipières se sont inclinées 29-27 contre l’Italie dès les huitièmes de finale, lors du tournoi à l'épée.

Vainqueures de Singapour lors de leur entrée en lice (45-41), les Suissesses ont cependant montré une belle résistance face aux favorites transalpines. Menées 10-5 après quatre affrontements, elles sont revenues à 17 partout, notamment grâce à la belle performance de Pauline Brunner face à Gaia Caforio (succès 4-0).

Les Suissesses, qui finissent au 13e rang, n'ont pas à rougir de cet échec, l'Italie ayant cueilli l'or ensuite. /ats-vco