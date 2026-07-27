Vanilla Hulmann brille aux championnats de Suisse

L'athlète neuchâteloise de 18 ans a battu ses records personnels sur 100m et 200m à Zurich ...
Vanilla Hulmann brille aux championnats de Suisse

L'athlète neuchâteloise de 18 ans a battu ses records personnels sur 100m et 200m à Zurich ce week-end. Les autres Neuchâtelois ont été plus discrets lors de ces joutes nationales. 

Vanilla Hulmann n'en finit pas de progresser (photo : archives, CEP Cortaillod). Vanilla Hulmann n'en finit pas de progresser (photo : archives, CEP Cortaillod).

Vanilla Hulmann a brillé aux championnats de Suisse d’athlétisme. L’athlète du CEP Cortaillod s’est qualifiée pour la finale du 200m (qu’elle a terminé au 7e rang) et la demi-finale du 100m à Zurich ce week-end, à chaque fois en battant son record personnel en séries (11’’68 et 22’’79). La Neuchâteloise de 18 ans poursuivra désormais ses études et son rêve de rivaliser avec les « fusées » du sprint suisse… aux Etats-Unis.

Spécialiste du 100m haies, la Landeronnaise Mégane Cividino s’est arrêtée en demi-finale de sa discipline favorite. Elle a signé des chronos de 13’’90 et 14’’01 à Zurich, loin de son record personnel (13’’54).

Le Neuchâtelois Alexis Perroud, lui, a signé son meilleur temps de la saison sur 400m haies, terminant 4e de sa série en 52’’09, un chrono qui ne lui a pas ouvert les portes de la finale.

L’athlète du CEP Cortaillod Mirko Ratano a terminé au 18e rang du 5’000m en 15’50’’02 et l’Ukrainienne Hanna Duduzinska, qui concourait à Zurich sous les couleurs du SEP Olympic, a réalisé le 4e meilleur lancer au marteau avec un jet à 47m82. /vco 


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