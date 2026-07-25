Pas d'exploit pour Pauline Brunner à l'épée aux Mondiaux

La Suisse a manqué samedi une première opportunité de décrocher une médaille aux Mondiaux de ...
Pas d'exploit pour Pauline Brunner à l'épée aux Mondiaux

Pas d'exploit des Suissesses à l'épée aux Mondiaux

Pauline Brunner a été éliminée en 8e de finale aux Mondiaux de Hong-Kong. Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO

La Suisse a manqué samedi une première opportunité de décrocher une médaille aux Mondiaux de Hong Kong. Pauline Brunner a été éliminée en 8e de finale du tournoi individuel à l'épée, alors qu'Aurore Favre a été sortie un tour plus tôt.

Pas d'exploit pour l'épéiste chaux-de-fonnière. Comme aux JO 2024, Pauline Brunner a dû s'incliner devant l'Américaine Hadley Husisian, tête de série no 5 du tableau à Hong Kong. Battue en prolongation deux ans plus tôt à Paris au stade des 16es de finale, elle a été dominée plus nettement samedi.

La Chaux-de-Fonnière de 31 ans a été battue 15-11 par Hadley Husisian au 3e tour du tableau réunissant les 64 meilleures. Elle avait maîtrisé son sujet dans ses deux premiers duels de la journée, matant successivement l'Espagnole Silvia Gomez Lopez (15-9) et la Taïwanaise Lim Taehee (15-11).

Deuxième Suissesse qualifiée pour le tableau final, Aurore Favre s'est quant à elle arrêtée en 16es de finale. La Valaisanne s'est inclinée 15-11 devant l'Italienne Giulia Rizzi, après avoir dominé l'Espagnole Dana Rapozzo 15-10 au 1er tour.

Les épéistes masculins disputeront quant à eux la phase finale de l'épreuve individuelle dimanche. Trois Helvètes seront en lice: Sven Vineis affrontera le Canadien Ruibo Xiao, Lucas Malcotti l'Estonien Sten Priinits et Alexis Bayard le Russe Dmitriy Gusev.

/ATS-yca

 

Actualités suivantes

Lyles claque 9''79 sur 100 m, son meilleur temps

Lyles claque 9''79 sur 100 m, son meilleur temps

Autres sports    Actualisé le 25.07.2026 - 08:29

Inès Berger se testera aux Mondiaux universitaires

Inès Berger se testera aux Mondiaux universitaires

Autres sports    Actualisé le 24.07.2026 - 16:12

Marx et Dougoud font forte impression à Oklahoma City

Marx et Dougoud font forte impression à Oklahoma City

Autres sports    Actualisé le 24.07.2026 - 08:03

Pour « CC », l'objectif est « de faire mieux que la saison passée »

Pour « CC », l'objectif est « de faire mieux que la saison passée »

Autres sports    Actualisé le 24.07.2026 - 05:14

Articles les plus lus

Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Autres sports    Actualisé le 22.07.2026 - 16:43

Sion entame son parcours européen à Bakou

Sion entame son parcours européen à Bakou

Autres sports    Actualisé le 23.07.2026 - 05:14

Pour « CC », l'objectif est « de faire mieux que la saison passée »

Pour « CC », l'objectif est « de faire mieux que la saison passée »

Autres sports    Actualisé le 24.07.2026 - 05:14

Marx et Dougoud font forte impression à Oklahoma City

Marx et Dougoud font forte impression à Oklahoma City

Autres sports    Actualisé le 24.07.2026 - 08:03

Pauline Brunner veut se relancer aux Mondiaux

Pauline Brunner veut se relancer aux Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 21.07.2026 - 08:30

Mondiaux : Pauline Brunner dans le tableau final

Mondiaux : Pauline Brunner dans le tableau final

Autres sports    Actualisé le 22.07.2026 - 13:13

Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Rétabli, Duplantis sera présent aux Européens

Autres sports    Actualisé le 22.07.2026 - 16:43

Sion entame son parcours européen à Bakou

Sion entame son parcours européen à Bakou

Autres sports    Actualisé le 23.07.2026 - 05:14