Inès Berger se testera aux Mondiaux universitaires

Inès Berger veut laisser derrière elle un début d’année difficile. L’orienteuse de 21 ans s’apprête à disputer les Mondiaux universitaires de course d’orientation, du mardi 28 juillet au samedi 1er août, à Vila Real, au Portugal.

Lors de ces joutes universitaires, elle souhaite avant tout prendre du plaisir et retrouver ses sensations en compétition. L’athlète de Cormondrèche a en effet souffert de la maladie de Lyme durant une longue période. « Déjà, à la fin de la saison passée, c’était assez compliqué. J’ai dû davantage me reposer et, même en m’entraînant, mes performances baissaient. Ce n’est pas normal quand cela se passe comme ça. Je me suis beaucoup remise en question. J’ai fait de nombreuses prises de sang et plusieurs examens pour essayer de comprendre ce qui se passait », explique-t-elle.