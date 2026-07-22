Mondiaux : Pauline Brunner dans le tableau final

L’épéiste chaux-de-fonnière a remporté ses six rencontres de la phase de poule des Championnats ...
Mondiaux : Pauline Brunner dans le tableau final

L’épéiste chaux-de-fonnière a remporté ses six rencontres de la phase de poule des Championnats du monde d’escrime à Hong Kong ce mercredi. Pauline Brunner se qualifie ainsi pour les 32es de finale du tournoi individuel à l’épée.

Pauline Brunner signe un 6 sur 6 pour son entrée dans les Mondiaux d'escrime à Hong Kong. (Photo : archives, Team Bizzi) Pauline Brunner signe un 6 sur 6 pour son entrée dans les Mondiaux d'escrime à Hong Kong. (Photo : archives, Team Bizzi)

Un sans faute pour Pauline Brunner lors de la phase de poule des Mondiaux d'escrime. Ce mercredi à Hong Kong, la Chaux-de-Fonnière, 58e mondiale, a remporté ses six rencontres dans la compétition à l’épée. De belles performances qui permettent à Pauline Brunner de se qualifier pour les 32es de finale de la compétition. 

Sur la piste de Hong Kong, elle a battu la Thaïlandaise Pornchita Puengkuntod et la Néo-Zélandaise Claire Cooper 5-1, Isabella Sayagues Paris, du Costa Rica sur le score de 5-2. Pauline Brunner a également pris le meilleur sur la Hongroise Emma Jasz-Borsody et sur la Tchèque Veroniki Bieleszova 5-3. Son match le plus serré a été celui face à la Venezuélienne Eliana Lugo. La Chaux-de-Fonnière s’est finalement imposée 3-2.

Au prochain tour de ces Championnats du monde, les 32es de finale, Pauline Brunner affrontera l’Espagnole Silvia Gomez Lopez, 190e mondiale, samedi. /lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Pauline Brunner veut se relancer aux Mondiaux

Pauline Brunner veut se relancer aux Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 21.07.2026 - 08:30

Une poignée de fans de football manifestent à Zurich contre la FIFA

Une poignée de fans de football manifestent à Zurich contre la FIFA

Autres sports    Actualisé le 20.07.2026 - 19:33

« Vous l'avez fait pour toute l'Espagne », dit le roi Felipe VI

« Vous l'avez fait pour toute l'Espagne », dit le roi Felipe VI

Autres sports    Actualisé le 20.07.2026 - 19:04

L'ex-championne d'échecs Judit Polgar proposée pour la présidence

L'ex-championne d'échecs Judit Polgar proposée pour la présidence

Autres sports    Actualisé le 20.07.2026 - 21:23

Articles les plus lus

Un solide top-15 pour Alexis Lhérieau

Un solide top-15 pour Alexis Lhérieau

Autres sports    Actualisé le 19.07.2026 - 10:38

Ryan Fox remporte le British Open

Ryan Fox remporte le British Open

Autres sports    Actualisé le 19.07.2026 - 20:27

« Vous l'avez fait pour toute l'Espagne », dit le roi Felipe VI

« Vous l'avez fait pour toute l'Espagne », dit le roi Felipe VI

Autres sports    Actualisé le 20.07.2026 - 19:04

L'ex-championne d'échecs Judit Polgar proposée pour la présidence

L'ex-championne d'échecs Judit Polgar proposée pour la présidence

Autres sports    Actualisé le 20.07.2026 - 21:23

Les Etats-Unis en partie enfumés par les feux au Canada

Les Etats-Unis en partie enfumés par les feux au Canada

Autres sports    Actualisé le 18.07.2026 - 19:01

Sam Burns en tête avant le dernier tour

Sam Burns en tête avant le dernier tour

Autres sports    Actualisé le 18.07.2026 - 22:29

Un solide top-15 pour Alexis Lhérieau

Un solide top-15 pour Alexis Lhérieau

Autres sports    Actualisé le 19.07.2026 - 10:38

Ryan Fox remporte le British Open

Ryan Fox remporte le British Open

Autres sports    Actualisé le 19.07.2026 - 20:27