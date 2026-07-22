Mondiaux : Pauline Brunner dans le tableau final

Un sans faute pour Pauline Brunner lors de la phase de poule des Mondiaux d'escrime. Ce mercredi à Hong Kong, la Chaux-de-Fonnière, 58e mondiale, a remporté ses six rencontres dans la compétition à l’épée. De belles performances qui permettent à Pauline Brunner de se qualifier pour les 32es de finale de la compétition.

Sur la piste de Hong Kong, elle a battu la Thaïlandaise Pornchita Puengkuntod et la Néo-Zélandaise Claire Cooper 5-1, Isabella Sayagues Paris, du Costa Rica sur le score de 5-2. Pauline Brunner a également pris le meilleur sur la Hongroise Emma Jasz-Borsody et sur la Tchèque Veroniki Bieleszova 5-3. Son match le plus serré a été celui face à la Venezuélienne Eliana Lugo. La Chaux-de-Fonnière s’est finalement imposée 3-2.

Au prochain tour de ces Championnats du monde, les 32es de finale, Pauline Brunner affrontera l’Espagnole Silvia Gomez Lopez, 190e mondiale, samedi. /lgn