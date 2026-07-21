Pauline Brunner veut se relancer aux Mondiaux

Un rendez-vous planétaire attend Pauline Brunner. L’épéiste chaux-de-fonnière dispute les championnats du monde d’escrime du 22 au 28 juillet à Hong Kong. Actuellement 58e mondiale, l’athlète de 31 ans espère utiliser ce rendez-vous pour se remettre en confiance après une saison mitigée.

Depuis quelques mois, Pauline Brunner suit une formation en parallèle de sa carrière sportive. « Durant cette année de formation, je n’ai plus la possibilité de m’investir totalement pour l’escrime », explique la Chaux-de-Fonnière. Ce changement ne doit toutefois pas être utilisé comme excuse, selon l’athlète : « Je vois mes progrès à l’entraînement, mais ça bloque en compétition », analyse celle qui n’a pas encore réussi à accrocher un top-30 en Coupe du monde depuis le début de l’année.