Ironman de Thoune : deux Neuchâtelois s’illustrent

Loanne Duvoisin a pris la 3e place de l’Ironman de Thoune dimanche dans la catégorie des femmes professionnelles, alors que Joanna Ryter s’est classée 13e. Bastien Jornod a terminé 4e du général et 3e chez les messieurs.
Loanne Duvosin et Bastien Jornod ont cartonné sur l’Ironman de Thoune. Ce dimanche, la Vaudruzienne s’est classée 3e chez les femmes professionnelles. Elle a bouclé les 3,8 km de natation dans le lac, les 178,8 km de vélo et les 42,5 km de course à pied en 9h03’32’’. La victoire est revenue à la Zurichoise Julie Derron.
Temps exceptionnel également pour Bastien Jornod. Le Vallonier a pris le 4e rang du classement général, le 3e chez les messieurs, en 8h46’25’’. Le triathlon a été remporté par le Zurichois Benjamin Ueltschi.
Autre Neuchâteloise engagée ce dimanche dans l’Oberland bernois, Joanna Ryter a pris le 13e rang chez les femmes professionnelles. /lgn