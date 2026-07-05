Ironman de Thoune : deux Neuchâtelois s’illustrent

Loanne Duvosin et Bastien Jornod ont cartonné sur l’Ironman de Thoune. Ce dimanche, la Vaudruzienne s’est classée 3e chez les femmes professionnelles. Elle a bouclé les 3,8 km de natation dans le lac, les 178,8 km de vélo et les 42,5 km de course à pied en 9h03’32’’. La victoire est revenue à la Zurichoise Julie Derron.

Temps exceptionnel également pour Bastien Jornod. Le Vallonier a pris le 4e rang du classement général, le 3e chez les messieurs, en 8h46’25’’. Le triathlon a été remporté par le Zurichois Benjamin Ueltschi.

Autre Neuchâteloise engagée ce dimanche dans l’Oberland bernois, Joanna Ryter a pris le 13e rang chez les femmes professionnelles. /lgn