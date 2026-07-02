La Fête fédérale de lutte suisse 2031 pourrait se tenir à Neuchâtel

Pour accueillir les nombreux passionnés de lutte à la culotte et de lancer de la réplique de la pierre d’Unspunnen, plusieurs aménagements ont déjà été imaginés. Deux campings provisoires seront installés et tous les hôtels du canton seront sollicités. Aujourd’hui, le Littoral, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et les Montagnes neuchâteloises comptent environ 5'000 lits. L’objectif est d’en proposer 40'000 durant la manifestation. Des établissements jurassiens, bernois et vaudois pourraient également être mis à contribution si nécessaire.

Le lieu est réservé

Pour présenter le dossier de candidature le plus crédible possible, tout a déjà été réfléchi. Selon André Duvillard, « tous les éléments techniques sont en main, notamment l’accord des propriétaires sur la plaine d'Areuse et les discussions menées avec l’aérodrome, puisque son activité devrait cesser durant quelques semaines ». « Ces éléments sont aujourd’hui finalisés et documentés. Cela nous permet de dire que cette fête est réalisable, d’un point de vue technique, sur la plaine d'Areuse », ajoute le président du comité de candidature.