La Fête fédérale de lutte suisse 2031 pourrait se tenir à Neuchâtel

La candidature neuchâteloise pour l'organisation de la Fête fédérale de lutte suisse 2031 a été présentée ce jeudi. Les membres du comité ont dévoilé un dossier qu’ils jugent solide. Découverte d'un projet qui a des allures de rêve.
Accueillir 150'000 personnes par jour pendant trois jours sur un site entièrement provisoire, dans la plaine d’Areuse : c’est l’ambition du comité de candidature neuchâtelois pour organiser la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2031. Les membres du comité ont présenté ce jeudi leur dossier. La tradition veut que l’événement alterne entre les différentes régions linguistiques du pays. Après le retrait de Genève il y a peu, Neuchâtel reste le seul candidat entièrement romand face au Haut-Valais. De quoi rendre le président du comité, André Duvillard, plutôt confiant quant aux chances de réussite. « Selon ce tournus, la prochaine devrait avoir lieu dans le canton de Neuchâtel. La dernière fête organisée ici a eu lieu en 1972, à La Chaux-de-Fonds », explique l’ancien commandant de police. Le chef-lieu avait déjà accueilli une Fête fédérale de lutte suisse en 1908, devant l’Église rouge.
André Duvillard : « Oui ! C’est le tour de Neuchâtel. »
En attendant la décision, qui tombera le 21 mars prochain, les membres du comité vont devoir faire du lobbying. Le choix de la ville hôte est en effet entériné par l’Assemblée des délégués de l’Association fédérale de lutte suisse, composée en majorité de représentants de Suisse alémanique. Pour les convaincre, une torrée sera organisée le 3 octobre avec les délégués appelés à voter. En parallèle, une campagne de promotion sera lancée outre-Sarine. « C'est là que se trouve le principal terreau de la lutte suisse, avec toute son histoire, mais aussi la majorité des visiteurs et des personnes amenées à voter en faveur de la candidature neuchâteloise », explique Sébastien Rytz, directeur du Service cantonal des sports et membre du comité de candidature.
Sébastien Rytz : « Entre aujourd'hui et le mois de mars 2027, le travail doit être fait pour aller chercher ces voix qui nous permettront de gagner. »
La réussite de cette candidature est d’autant plus importante qu’elle a déjà coûté 350'000 francs. Sur ce montant, 250'000 francs ont été débloqués par le Conseil d’État via le fonds FAC-Loro, alimenté par les bénéfices de la Loterie Romande. Les 100'000 francs restants proviennent de sponsors. Pour Yannick Placi, directeur de Tourisme neuchâtelois et membre du comité de candidature, il s’agit avant tout d’un investissement aux retombées potentielles importantes. « Nous espérons que parmi ces centaines de milliers de visiteurs, un certain nombre resteront découvrir la région ou reviendront pour en découvrir d'autres facettes d'un point de vue touristique. »
Yannick Placi : « C'est une carte vraiment importante à jouer pour le tourisme et pour l'ensemble de la région. »
Pour accueillir les nombreux passionnés de lutte à la culotte et de lancer de la réplique de la pierre d’Unspunnen, plusieurs aménagements ont déjà été imaginés. Deux campings provisoires seront installés et tous les hôtels du canton seront sollicités. Aujourd’hui, le Littoral, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et les Montagnes neuchâteloises comptent environ 5'000 lits. L’objectif est d’en proposer 40'000 durant la manifestation. Des établissements jurassiens, bernois et vaudois pourraient également être mis à contribution si nécessaire.
Le lieu est réservé
Pour présenter le dossier de candidature le plus crédible possible, tout a déjà été réfléchi. Selon André Duvillard, « tous les éléments techniques sont en main, notamment l’accord des propriétaires sur la plaine d'Areuse et les discussions menées avec l’aérodrome, puisque son activité devrait cesser durant quelques semaines ». « Ces éléments sont aujourd’hui finalisés et documentés. Cela nous permet de dire que cette fête est réalisable, d’un point de vue technique, sur la plaine d'Areuse », ajoute le président du comité de candidature.
André Duvillard : « On espère simplement que la décision sera positive le 21 mars. »
Un plus aussi pour les lutteurs de la région
Du côté des sportifs, on se plaît aussi à imaginer des ronds de sciure et une arène de 58'000 places installée au bord du lac. Le président de la Fédération neuchâteloise de lutte, Pascal Thiébaud, y voit surtout une occasion unique de donner de la visibilité à une discipline qu’il « aime tant depuis des années ». « Si on obtient cette fête, cela va développer la lutte suisse dans le canton de Neuchâtel », explique-t-il.
Pascal Thiébaud : « Il y aura un tel engouement que tous les Neuchâtelois passeront un moment sur la place de fête. »