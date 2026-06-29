Loïc Berger se rate en sprint aux Mondiaux

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Loïc Berger se rate en sprint aux Mondiaux

L’orienteur neuchâtelois a été disqualifié de la course sprint des Championnats du monde juniors de course d’orientation ce lundi en Suède. Loïc Berger a commis une erreur lors du pointage d’une balise.

L'orienteur neuchâtelois Loïc Berger a raté sa première course des Mondiaux juniors en Suède ce lundi. (Photo : archives) L'orienteur neuchâtelois Loïc Berger a raté sa première course des Mondiaux juniors en Suède ce lundi. (Photo : archives)

Une première journée aux Mondiaux à oublier pour Loïc Berger. Le jeune orienteur neuchâtelois a été disqualifié de la course sprint des Championnats du monde juniors ce lundi en Suède. Il a commis une erreur lors du pointage d’une balise sur le parcours de Karlskrona. Les Mondiaux juniors durent jusqu’à samedi, avec d’autres chances de belles performances pour Loïc Berger. /lgn


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