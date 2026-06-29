Loïc Berger se rate en sprint aux Mondiaux

Une première journée aux Mondiaux à oublier pour Loïc Berger. Le jeune orienteur neuchâtelois a été disqualifié de la course sprint des Championnats du monde juniors ce lundi en Suède. Il a commis une erreur lors du pointage d’une balise sur le parcours de Karlskrona. Les Mondiaux juniors durent jusqu’à samedi, avec d’autres chances de belles performances pour Loïc Berger. /lgn