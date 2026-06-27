Le club nautique de Bevaix surfe sur la vague du succès

Le club nautique de Bevaix connait une belle dynamique avec notamment un fort engouement des ...
Le club nautique de Bevaix surfe sur la vague du succès

Le club nautique de Bevaix connait une belle dynamique avec notamment un fort engouement des jeunes. La cohésion villageoise explique aussi beaucoup ce succès, selon son président.

Le club nautique de Bevaix accueille ce week-end une manche de la Coupe des Trois Lacs (photo : CNB). Le club nautique de Bevaix accueille ce week-end une manche de la Coupe des Trois Lacs (photo : CNB).

Un vent d’enthousiasme et de liberté souffle au sein du club nautique de Bevaix (CNB). Il connaît une dynamique remarquable depuis quelque temps avec de nombreux jeunes qui s’illustrent et des plus anciens qui s’engagent. Le CNB compte environ 180 membres qui vont de 6 ans à plus de 90 ans. Cet engouement s’explique notamment par la cohésion villageoise et cette passion pour la glisse qui se transmet des parents aux enfants, selon le président du club nautique de Bevaix, Charles Bueche. « Il y a une grosse dynamique au niveau des juniors », reconnait-il. « Cela donne une animation quasi permanente avec presque tous les soirs de la semaine et en week-end des bateaux sur l’eau ou en régates à Bevaix ou ailleurs. » 

Charles Bueche : « Notre force, c’est le bouche-à-oreille local. »

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Un fort accent est donc mis sur les jeunes. Comment expliquer qu’ils sont autant à se lancer sur le lac ? « Je me souviens de mon fils qui me disait que ce qui lui plaisait le plus, c’était que sur son bateau, c’était lui le chef ! Ça demande beaucoup d’engagements personnels, avoir son équipement, avoir un bateau prêt, qui fonctionne. Et puis, il y a l’aspect compétition vis-à-vis des copains sur l’eau, mais une fois à terre on s’entraide. », illustre Charles Bueche.

« C’est un sport assez communautaire malgré ce qu’on pourrait imaginer. »

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Les filles ne sont pas en reste comme le souligne Charles Bueche. « Elles sont même plus nombreuses que les garçons dans certaines de nos catégories. C’est un sport mixte », rappelle-t-il. « Ça apprend aux jeunes à cohabiter avec l’autre genre à la période de l’adolescence. »

« On essaie vraiment de stimuler les filles à pratiquer la voile. »

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Si vous voulez voir certains jeunes de la région s’illustrer sur le lac, le club nautique de Bevaix accueille ce week-end une manche de la Coupe des Trois Lacs. /jpp


 

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