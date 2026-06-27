Le club nautique de Bevaix surfe sur la vague du succès

Un vent d’enthousiasme et de liberté souffle au sein du club nautique de Bevaix (CNB). Il connaît une dynamique remarquable depuis quelque temps avec de nombreux jeunes qui s’illustrent et des plus anciens qui s’engagent. Le CNB compte environ 180 membres qui vont de 6 ans à plus de 90 ans. Cet engouement s’explique notamment par la cohésion villageoise et cette passion pour la glisse qui se transmet des parents aux enfants, selon le président du club nautique de Bevaix, Charles Bueche. « Il y a une grosse dynamique au niveau des juniors », reconnait-il. « Cela donne une animation quasi permanente avec presque tous les soirs de la semaine et en week-end des bateaux sur l’eau ou en régates à Bevaix ou ailleurs. »