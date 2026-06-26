Un jeune Neuchâtelois en piste aux Mondiaux juniors de bowling

Il n’a que 16 ans et il va participer dès samedi aux Championnats du monde juniors de bowling. Marcel Schild vient des Brenets et il s’est envolé pour l’île de Bornéo, en Malaisie, pour vivre la plus grande expériences de sa jeune carrière. Alors que la plupart des concurrents évoluent chez les moins de 21 ans, il est, lui, encore en moins de 19 ans. « On peut dire que c’est précoce », reconnaît Marcel Schild. Le Brenassier a été surclassé : une marque de confiance de ses coaches, mais le fruit également de très bonnes performances réalisées tout au long de l’année sur la scène nationale et continentale. « Avec Christopher Clarke, aux Championnats d’Europe U19, nous avons fait un top 12, ce qui est une très belle performance pour deux garçons de 16 et 19 ans », raconte Marcel Schild.