Un jeune Neuchâtelois en piste aux Mondiaux juniors de bowling

Marcel Schild n’a que 16 ans et il participe, dès ce samedi, aux Championnats du monde juniors de bowling. Une compétition qui rassemble des athlètes de moins de 21 ans. Cette qualification précoce sera surtout l’occasion pour le jeune joueur des Brenets d’acquérir de l’expérience pour continuer sa progression.
Il n’a que 16 ans et il va participer dès samedi aux Championnats du monde juniors de bowling. Marcel Schild vient des Brenets et il s’est envolé pour l’île de Bornéo, en Malaisie, pour vivre la plus grande expériences de sa jeune carrière. Alors que la plupart des concurrents évoluent chez les moins de 21 ans, il est, lui, encore en moins de 19 ans. « On peut dire que c’est précoce », reconnaît Marcel Schild. Le Brenassier a été surclassé : une marque de confiance de ses coaches, mais le fruit également de très bonnes performances réalisées tout au long de l’année sur la scène nationale et continentale. « Avec Christopher Clarke, aux Championnats d’Europe U19, nous avons fait un top 12, ce qui est une très belle performance pour deux garçons de 16 et 19 ans », raconte Marcel Schild.
Marcel Schild : « Une opportunité de gagner en expérience. »
Pour passer du XL Bowling à La Chaux-de-Fonds, où Marcel Schild peut s’entraîner gratuitement, aux Mondiaux où les meilleurs athlètes de moins de 21 ans de la planète s'affrontent, il y a beaucoup de travail et une grande passion. « Au début, c’était juste une sorte de passe-temps. Et au fur et à mesure du temps, de la progression, c’est devenu quelque chose d’essentiel pour moi, qui en devient presque une addiction », relève le Brenassier de 16 ans. Actuellement, il s’entraîne trois à quatre fois par semaine sur piste, pour un total de 10 à 15 heures hors tournois. Mais l’aspect mental est aussi particulièrement important dans le bowling. « Si notre tête ne suit pas, qu’on se laisse submerger par nos émotions, on n’arrive rien à faire », précise le jeune joueur, « c’est pour ça que j’ai un coach mental. »
« Avec un travail comme ça, on arrive toujours à prendre les bonnes décisions. »
En Malaisie, les compétitions commencent officiellement dimanche, au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Marcel Schild concourra seul, à deux et en équipe avec ses trois coéquipiers suisses. « Le cumul des trois donnera un classement total et le top 16 de ce classement participera à la grande finale », explique le Brenassier. Quant à ses chances dans ces Mondiaux, Marcel Schild peine à les évaluer : « Je ne connais pas bien les conditions de jeu en Malaisie », reconnaît-il. « Je vais de toute façon donner le meilleur de moi-même », conclut le jeune joueur.
« Je veux faire des statistiques qui vont me plaire, ne pas être en dessous de ce que je fais de base. »
Pour Marcel Schild, le fait de pouvoir participer si jeune aux Mondiaux des moins de 21 ans est une grande chance, puisqu’il sait qu’il aura d’autres opportunités d'y retourner dans deux ou quatre ans. /lgn