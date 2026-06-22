Chloé et Bastien Lambercier s’illustrent

Chloé et Bastien Lambercier brillent à nouveau en Xterra. Les deux triathlètes du Tri4Fun Val-de-Ruz se sont classés 3e ce week-end lors des Championnats d’Europe dans le Trentin, en Italie. Bastien Lambercier était en lice chez les moins de 18 ans, parcourant 750 m de natation, 16 km de VTT (avec 600 m de dénivelé positif) et 5 km de trail en 1h27’50’’. Chloé Lambercier pour sa part a parcouru 400 m de natation, 8 km de VTT et 2,6 km de trail chez les U16. Elle a bouclé ce parcours de cross-triathlon en 35’23’’. /comm-lgn