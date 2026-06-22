Chloé et Bastien Lambercier s’illustrent

Les deux triathlètes vaudruziens se sont classés 3e lors des Championnats d’Europe de Xterra ...
Chloé et Bastien Lambercier s’illustrent

Les deux triathlètes vaudruziens se sont classés 3e lors des Championnats d’Europe de Xterra en Italie ce week-end dans leurs catégories respectives, soit en U18 et U16. 

Bastien Lambercier n’a été devancé que par deux Italiens lors de la course à pied. (Photo : Tri4Fun) Bastien Lambercier n’a été devancé que par deux Italiens lors de la course à pied. (Photo : Tri4Fun)

Chloé et Bastien Lambercier brillent à nouveau en Xterra. Les deux triathlètes du Tri4Fun Val-de-Ruz se sont classés 3e ce week-end lors des Championnats d’Europe dans le Trentin, en Italie. Bastien Lambercier était en lice chez les moins de 18 ans, parcourant 750 m de natation, 16 km de VTT (avec 600 m de dénivelé positif) et 5 km de trail en 1h27’50’’. Chloé Lambercier pour sa part a parcouru 400 m de natation, 8 km de VTT et 2,6 km de trail chez les U16. Elle a bouclé ce parcours de cross-triathlon en 35’23’’. /comm-lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Médaillé olympique, Jan Scherrer va mettre un terme à sa carrière

Médaillé olympique, Jan Scherrer va mettre un terme à sa carrière

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 10:38

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 08:32

Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 05:17

Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 04:24

Articles les plus lus

Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 04:24

ChatGrimpe a vécu une édition de feu

ChatGrimpe a vécu une édition de feu

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 04:28

Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 05:17

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Le Conseil fédéral soutient l'organisation des JO d'hiver 2038

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 08:32

Clark toujours solide leader avant le dernier tour

Clark toujours solide leader avant le dernier tour

Autres sports    Actualisé le 21.06.2026 - 04:05

Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 04:24

ChatGrimpe a vécu une édition de feu

ChatGrimpe a vécu une édition de feu

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 04:28

Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

Wyndham Clark titré pour la deuxième fois à l'US Open

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 05:17

Audrey Werro a changé de statut et le vit très bien

Audrey Werro a changé de statut et le vit très bien

Autres sports    Actualisé le 20.06.2026 - 04:06

Clark toujours solide leader avant le dernier tour

Clark toujours solide leader avant le dernier tour

Autres sports    Actualisé le 21.06.2026 - 04:05

ChatGrimpe a vécu une édition de feu

ChatGrimpe a vécu une édition de feu

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 04:28

Les futures championnes en piste à Cornaux

Les futures championnes en piste à Cornaux

Autres sports    Actualisé le 22.06.2026 - 05:12