Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

La Neuchâteloise a terminé au septième rang par équipes aux championnats d’Europe d’escrime. Avec Fiona Hatz, Aurore Favre et Angela Krieger, elle a été éliminée en huitièmes de finale par la France.
Le quatuor suisse à l’épée a pris la septième place de l’épreuve par équipes aux championnats d’Europe d'escrime. Pauline Brunner, Fiona Hatz, Aurore Favre et Angela Krieger se sont inclinées en huitièmes de finale face à la France, qui s’est ensuite hissée jusqu’en finale.
En individuel, l’épéiste chaux-de-fonnière a terminé au 41e rang. /yca