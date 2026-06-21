Pauline Brunner et la Suisse au septième rang

Le quatuor suisse à l’épée a pris la septième place de l’épreuve par équipes aux championnats d’Europe d'escrime. Pauline Brunner, Fiona Hatz, Aurore Favre et Angela Krieger se sont inclinées en huitièmes de finale face à la France, qui s’est ensuite hissée jusqu’en finale.

En individuel, l’épéiste chaux-de-fonnière a terminé au 41e rang. /yca