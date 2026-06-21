ChatGrimpe a vécu une édition de feu

La ChatGrimpe a vécu une édition particulièrement chaude samedi matin à La Rouveraie. La course pédestre bevaisanne a réuni 269 participants, venus se mesurer aux deux parcours proposés par l’organisation : une épreuve reine de 17 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé, ainsi qu’un tracé plus court de 12 kilomètres.
Mais cette année, les coureurs ont dû composer avec des températures estivales. Le thermomètre a atteint 28 degrés sur le site de La Rouveraie samedi matin avec un soleil de plomb, obligeant l’organisation à renforcer son dispositif tout au long des parcours. « On a déjà dû faire face à de fortes chaleurs lors d’autres éditions, donc nous avions anticipé. Nous avons donné davantage de bouteilles d’eau aux commissaires qui ne sont habituellement pas placés sur des postes de ravitaillement, avec quelques petits ajustements supplémentaires », explique le président de la ChatGrimpe, Kenny Othenin-Girard.
Kenny Othenin-Girard : « Une bonne partie du parcours se situe en forêt et le départ est donné assez tôt le matin. »
Sur l’épreuve reine, Nicolas Onillon s’est imposé chez les messieurs en 1h25. Il a devancé le coureur du CEP Cortaillod Mirko Ratano. Chez les dames, Nina Waller a remporté la course en 1h53, avec près de cinq minutes d’avance sur Alice Jauslin.
Sur le parcours de 12 kilomètres, Thibault Zehnder a décroché la victoire. L’étudiant en sport a réussi à tirer son épingle du jeu malgré la chaleur et les 760 mètres de dénivelé positif. « Je me sens bien quand il fait chaud », a-t-il déclaré après avoir franchi la ligne d’arrivée.
Thibault Zehnder : « Quand on arrive, on a la tête vide. Il n’y a plus de sucre qui va au cerveau. »
Les résultats complets de cette édition de la ChatGrimpe sont à retrouver ici. /yca