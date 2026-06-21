ChatGrimpe a vécu une édition de feu

La ChatGrimpe a vécu une édition particulièrement chaude samedi matin à La Rouveraie. La course pédestre bevaisanne a réuni 269 participants, venus se mesurer aux deux parcours proposés par l’organisation : une épreuve reine de 17 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé, ainsi qu’un tracé plus court de 12 kilomètres.

Mais cette année, les coureurs ont dû composer avec des températures estivales. Le thermomètre a atteint 28 degrés sur le site de La Rouveraie samedi matin avec un soleil de plomb, obligeant l’organisation à renforcer son dispositif tout au long des parcours. « On a déjà dû faire face à de fortes chaleurs lors d’autres éditions, donc nous avions anticipé. Nous avons donné davantage de bouteilles d’eau aux commissaires qui ne sont habituellement pas placés sur des postes de ravitaillement, avec quelques petits ajustements supplémentaires », explique le président de la ChatGrimpe, Kenny Othenin-Girard.