Les futures championnes en piste à Cornaux

Les championnats suisses juniors de gymnastique artistique réunissent des graines de championnes à Cornaux. Organisée par la FSG La Neuveville sur sol neuchâtelois, cette manifestation réunira, entre samedi et dimanche, plus de 220 athlètes âgées de huit à quatorze ans venues de toute la Suisse. La particularité de l’événement : il est organisé par la FSG La Neuveville, même si la compétition se dispute à Cornaux. « Le club est encore jeune et n’avait jamais mis sur pied une manifestation de ce genre. Il fallait relever le défi », explique Pierre-André Carrard, membre du comité d’organisation.

Le défi a aussi été logistique. La salle de Cornaux, utilisée par les écoles jusqu’à vendredi après-midi, a dû être aménagée dans la soirée. Une trentaine de bénévoles ont participé à l’installation, avant qu’une quarantaine de personnes ne se relaient durant le week-end.

Pour les gymnastes, ce championnat suisse représente le dernier rendez-vous de la saison. « Elles ont dû passer par des concours et des sélections régionales et cantonales pour arriver jusqu’ici », rappelle Pierre-André Carrard.