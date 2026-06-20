Les futures championnes en piste à Cornaux

Les championnats suisses juniors de gymnastique artistique, pour les filles âgées de 8 à 14 ans, ont lieu samedi et dimanche dans la commune du Littoral. Cette manifestation est organisée par la FSG La Neuveville. Rencontre avec l’organisation, une entraîneur et deux petites championnes.
Les championnats suisses juniors de gymnastique artistique réunissent des graines de championnes à Cornaux. Organisée par la FSG La Neuveville sur sol neuchâtelois, cette manifestation réunira, entre samedi et dimanche, plus de 220 athlètes âgées de huit à quatorze ans venues de toute la Suisse. La particularité de l’événement : il est organisé par la FSG La Neuveville, même si la compétition se dispute à Cornaux. « Le club est encore jeune et n’avait jamais mis sur pied une manifestation de ce genre. Il fallait relever le défi », explique Pierre-André Carrard, membre du comité d’organisation.
Le défi a aussi été logistique. La salle de Cornaux, utilisée par les écoles jusqu’à vendredi après-midi, a dû être aménagée dans la soirée. Une trentaine de bénévoles ont participé à l’installation, avant qu’une quarantaine de personnes ne se relaient durant le week-end.
Pour les gymnastes, ce championnat suisse représente le dernier rendez-vous de la saison. « Elles ont dû passer par des concours et des sélections régionales et cantonales pour arriver jusqu’ici », rappelle Pierre-André Carrard.
Pierre-André Carrard : « Pour la FSG La Neuveville, c’était important d’organiser une manifestation, une fois. »
Samedi, la FSG La Neuveville a déjà décroché une médaille de bronze individuelle et une médaille d’argent par équipes dans la catégorie P1, chez les filles de 8 ans. Parmi les lauréates, on retrouve Océane, qui a remporté deux médailles après avoir réalisé une belle performance au sol, à la poutre, aux barres et au saut. Tout s’est donc bien passé pour elle, même si elle avoue avoir été « un tout petit peu stressée quand même, surtout pour la poutre ». Avec sa coéquipière Zoé, avec laquelle elle a remporté l’argent par équipes, elles forment un duo de choc. Les deux athlètes semblent déjà avoir la gym dans le sang à seulement huit ans.
Justement, comment un entraîneur doit-il s’y prendre pour motiver ces jeunes gymnastes ? La coach de Océane et Zoé, Isabelle Weber, répond : « Ce sont des filles très motivées et consciencieuses. L’important est de leur donner confiance en elles et de leur montrer qu’elles sont capables, en compétition, de reproduire ce qu’elles font à l’entraînement. » À croire que, quand on est une championne, il n’y a pas besoin de trop forcer : simplement de prendre du plaisir et de s’entraîner sérieusement. D’ailleurs, toutes les filles de la FSG La Neuveville âgées de 8 à 14 ans s’entraînent au minimum trois fois par semaine, et cela peut grimper jusqu’à cinq fois en sept jours pour les plus grandes.
Rencontre avec Océane, Zoé et Isabelle Weber :
À noter que les compétitions se déroulent jusqu’à dimanche à Cornaux. Tous les résultats seront à retrouver ici. /yca