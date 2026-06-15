Pas de titre pour les Val-de-Ruz Flyers

La formation vaudruzienne de Ligue A de tchoukball a perdu la finale du championnat de Suisse ...
Pas de titre pour les Val-de-Ruz Flyers

La formation vaudruzienne de Ligue A de tchoukball a perdu la finale du championnat de Suisse mixte contre Genève. La Chaux-de-Fonds Beehives a remporté la petite finale.

Les Val-de-Ruz Flyers ont perdu d'un petit point en finale du championnat de Suisse de tchoukball samedi (Photo Swiss tchoukball: Mickaël Sauser). Les Val-de-Ruz Flyers ont perdu d'un petit point en finale du championnat de Suisse de tchoukball samedi (Photo Swiss tchoukball: Mickaël Sauser).

 

Val-de-Ruz Flyers manque le titre national d’un rien. L’équipe vaudruzienne de Ligue A de tchoukball a perdu samedi la finale du championnat de Suisse mixte. Elle s’est inclinée 76-75 après prolongations contre Geneva Dragons. Dans la petite finale, La Chaux-de-Fonds Beehives a remporté le bronze après s'être défait de Lausanne Olympic 85-81, également après prolongations.

Les Genevois s'étaient déjà assurés un ticket pour la European Winners' Cup, la compétition européenne de clubs du plus haut niveau, en remportant la Coupe de Suisse. La Suisse peut y aligner deux équipes et le deuxième ticket revient aux vainqueurs de la Ligue A. Comme il s'agit de la même équipe, ce second sésame revient donc aux Val-de-Ruz Flyers pour leur deuxième place. /comm-jpp


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