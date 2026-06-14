Rencontre avec Arthur Stolz et Eléonore Despland, deux escrimeurs ambitieux

Les deux épéistes neuchâtelois participaient ce week-end au traditionnel Tournoi des 3 mousquetaires, à Neuchâtel. L’occasion de découvrir leurs rêves mondiaux, voire olympiques.
Plus de 300 escrimeurs s’étaient donnés rendez-vous à Neuchâtel ce week-end pour le traditionnel Tournoi des 3 mousquetaires. L’événement réunit chaque année les championnats de Suisse par équipe chez les moins de 20 ans, 17 ans et 14 ans, ainsi qu’une compétition réservée aux plus jeunes. L’occasion de rencontrer à la Maladière deux fines lames neuchâteloises, Arthur Stoltz et Eléonore Despland. Tous deux sont déjà montés sur la scène internationale et comptent bien y retourner le plus souvent possible. Arthur Stolz raconte sa participation aux mondiaux chez les moins de 17 ans, qui avaient lieu en avril à Rio au Brésil : « L’expérience est juste dingue ! Il y a du monde tout le temps, on était dans le stade olympique. » Sorti de poule, Athur Stolz a été éliminé au troisième tour du tableau principal par un Hongrois qui l’avait déjà battu aux championnats d’Europe. S’il a des regrets sur ce match, le Neuchâtelois a su gérer ces émotions pour sa première sur la scène mondiale : « Je me suis dit que ça ne servait à rien de se mettre la pression. Je me suis lâché et j’ai profité tout au long de la compétition. »
Arthur Stolz : « L'expérience mondial était juste dingue ! »
Eleonore Despland, elle, n’a que 13 ans. Mais elle va franchir un cap en allant aussi s’entraîner dans les cadres nationaux. « C’est vraiment pour augmenter mon niveau, parce que j’ai envie d’aller aux Européens – j’ai déjà vécu un championnat d’Europe –, aux Mondiaux et peut-être aux Jeux olympiques, on ne sait jamais !
L’un de ses modèles n’est autre que la Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner : « Elle est très impressionnante, Pauline Brunner. Elle a dû s’entraîner énormément, avoir une volonté énorme. Je me suis entraînée avec elle il y a deux ans à La Chaux-de-Fonds et elle m’a signé mon gant », se souvient Eléonore Despland, tout sourire.
Eléonore Despland : « Mon objectif, c'est les championnats du monde et peut-être les Jeux olympiques, on ne sait jamais ! »
Les équipes neuchâteloises n’ont pas su se mêler à la lutte pour les médailles lors de ces championnats de Suisse de la relève à Neuchâtel. /vco