Rencontre avec Arthur Stolz et Eléonore Despland, deux escrimeurs ambitieux

Eleonore Despland, elle, n’a que 13 ans. Mais elle va franchir un cap en allant aussi s’entraîner dans les cadres nationaux. « C’est vraiment pour augmenter mon niveau, parce que j’ai envie d’aller aux Européens – j’ai déjà vécu un championnat d’Europe –, aux Mondiaux et peut-être aux Jeux olympiques, on ne sait jamais !

L’un de ses modèles n’est autre que la Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner : « Elle est très impressionnante, Pauline Brunner. Elle a dû s’entraîner énormément, avoir une volonté énorme. Je me suis entraînée avec elle il y a deux ans à La Chaux-de-Fonds et elle m’a signé mon gant », se souvient Eléonore Despland, tout sourire.