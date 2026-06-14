Le Match des six cantons, « une de mes compétitions préférées », lance Mégane Cividino 

L’athlète neuchâteloise de 19 ans s’est imposée samedi sur 100m haies devant le public neuchâtelois à Colombier, lors de la 67e édition de ce traditionnel rendez-vous de l’athlétisme romand. Alexis Perroud et les sœurs Savanna et Vanilla Hulmann se sont aussi mis en évidence.
La 67e édition du Match des six cantons, véritable institution de l’athlétisme romand, avait lieu à Colombier samedi. Les athlètes neuchâtelois n’ont l’occasion de vivre l’événement à domicile qu’une seule fois tous les six ans, selon le tournus habituel, et ils ont savouré cette chance, ce week-end.
L’heptathlonienne Vanilla Hulmann s’est particulièrement mise en évidence en battant son record personnel au lancer du poids (13m12) avant de réaliser les minimas sur 200m pour les prochains championnats du monde des moins de 20 ans, avec un chrono de 24’17’’. « Des fois, ça fait vraiment du bien de pouvoir donner de soi pour un club », savoure l’athlète de 18 ans. Sa soeur Savanna s'est imposée à la perche en franchissant une barre à 3m60.
Vanilla Hulmann : « Des fois, ça fait vraiment du bien de donner de soi pour un club. »
Mégane Cividino avait sans aucun doute le plus grand fan club au bord de l’anneau, suivie comme toujours par sa fidèle famille. Et la hurdleuse neuchâteloise n’a pas déçu, remportant son 100m haies en 13’67’’, dans des conditions de vent défavorables. « C’est vraiment l’une de mes compétitions préférées. En plus, là, c’est à la maison à Colombier, il y a souvent ma famille qui vient, il y a tout le club, j’adore cette compétition », s’enthousiasme la Landeronnaise de 19 ans.
Mégane Cividino : « Souvent, dans cette compétition, je fais une bonne course. »
« Cela fait vraiment plaisir de courir à la maison. J’ai commencé le 400m haies il y a quelques années, j’ai couru aux championnats d’Europe et du monde, mais jamais à la maison ici à Colombier. C’est joli de pouvoir partager ces moments », sourit Alexis Perroud. Le hurdleur neuchâtelois s’est classé deuxième sur 400m haies en 52’79’’.
Alexis Perroud : « Je crois que je n'avais jamais couru de 400m haies à la maison. C'est joli de pouvoir partager ces moments. »
Des propos enthousiastes qui n’étonnent pas le Lausannois Pierre-André Bettex. Ancien sauteur en longueur, il vient de signer un pavé, « La fabuleuse histoire de l’athlétisme romand ». « Ce Match des six cantons est une institution inventée en 1954. « On ne va pas dire que [cette épreuve est destinée aux] seconds couteaux, mais ça permet à des athlètes de se révéler. C’était ma compétition préférée et c’était celle où je faisais les meilleurs résultats. »
Pierre-André Bettex : « Ce Match des six cantons est une institution. »
D'autres athlètes neuchâtelois se sont mis en évidence. Mirko Ratano a gagné le 2000m steeple en 6'17''11. Et au marteau, Arsem Masliennikov s'est imposé avec un jet à 51m85.
C’est le canton de Genève qui a remporté cette 67e édition du Match des six cantons. Neuchâtel a évité la dernière place pour un petit point. /vco