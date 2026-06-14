Le Match des six cantons, « une de mes compétitions préférées », lance Mégane Cividino 

La 67e édition du Match des six cantons, véritable institution de l’athlétisme romand, avait lieu à Colombier samedi. Les athlètes neuchâtelois n’ont l’occasion de vivre l’événement à domicile qu’une seule fois tous les six ans, selon le tournus habituel, et ils ont savouré cette chance, ce week-end.

L’heptathlonienne Vanilla Hulmann s’est particulièrement mise en évidence en battant son record personnel au lancer du poids (13m12) avant de réaliser les minimas sur 200m pour les prochains championnats du monde des moins de 20 ans, avec un chrono de 24’17’’. « Des fois, ça fait vraiment du bien de pouvoir donner de soi pour un club », savoure l’athlète de 18 ans. Sa soeur Savanna s'est imposée à la perche en franchissant une barre à 3m60.