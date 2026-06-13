Victoire neuchâteloise au triathlon de La Neuveville ce samedi, lors de la première étape des Jurassik Series. C’est le Fleurisan Bastien Jornod qui s’est imposé avec 1’43'' d’avance sur le Jurassien Gauthier Monnerat. Chez les dames, c’est Carole Perrot, de Prêles, qui a remporté pour 14 secondes le mano a mano bernois qu’elle a livré à Simone Zurkinden. /vco
Triathlon : Bastien Jornod lève les bras à La Neuveville
Le Fleurisan a remporté la première étape des Jurassik Series, qui s'est courue ce samedi. ...
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