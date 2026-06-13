Triathlon : Bastien Jornod lève les bras à La Neuveville

Le Fleurisan a remporté la première étape des Jurassik Series, qui s'est courue ce samedi. ...
Triathlon : Bastien Jornod lève les bras à La Neuveville

Le Fleurisan a remporté la première étape des Jurassik Series, qui s'est courue ce samedi. Il possède déjà une petite marge sur ses poursuivants en vue des courses suivantes. 

Bastien Jornod lors du triathlon de La Neuveville (photo : archives, Georges Henz). Bastien Jornod lors du triathlon de La Neuveville (photo : archives, Georges Henz).

Victoire neuchâteloise au triathlon de La Neuveville ce samedi, lors de la première étape des Jurassik Series. C’est le Fleurisan Bastien Jornod qui s’est imposé avec 1’43'' d’avance sur le Jurassien Gauthier Monnerat. Chez les dames, c’est Carole Perrot, de Prêles, qui a remporté pour 14 secondes le mano a mano bernois qu’elle a livré à Simone Zurkinden. /vco


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