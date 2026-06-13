Triathlon : Bastien Jornod lève les bras à La Neuveville

Victoire neuchâteloise au triathlon de La Neuveville ce samedi, lors de la première étape des Jurassik Series. C’est le Fleurisan Bastien Jornod qui s’est imposé avec 1’43'' d’avance sur le Jurassien Gauthier Monnerat. Chez les dames, c’est Carole Perrot, de Prêles, qui a remporté pour 14 secondes le mano a mano bernois qu’elle a livré à Simone Zurkinden. /vco