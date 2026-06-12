Une 25e édition pour le triathlon de la Neuveville

C'est reparti pour les 3athlon Jurassik Series ! A l'occasion de sa 25e édition, le triathlon de la Neuveville accueille samedi la première des six étapes de cette compétition. Richard Mamie, coordinateur du triathlon de La Neuveville, nous détaille le parcours : « Il s’agit tout d’abord de parcourir 400 mètres en lac, dans la zone de Saint-Joux. Ensuite, pour le triathlon principal, les participants partent pour deux tours à vélo à travers les vignes, avec des montées très raides, mais aussi un paysage magnifique. Pour la course à pied, il faudra encore effectuer un tour. » Plus de 200 personnes sont déjà attendues sur la course principale, au bord et dans le lac de Bienne. Une nouvelle qui satisfait pleinement Richard Mamie. Il espère battre le record de fréquentation de son épreuve cette année.
Richard Mamie : « Des paysages à couper le souffle. »
Au programme de l’épreuve reine : 400 mètres de natation, 17 kilomètres de vélo et 8 kilomètres de course à pied. Ce parcours n’étant pas accessible à tous les sportifs, d’autres formats sont proposés aux athlètes du dimanche. « Nous avons aussi des catégories plaisir. Par exemple, avec seulement 200 mètres en lac, ce qui rend l’épreuve beaucoup plus accessible pour de nombreux sportifs », ajoute l’organisateur. Un format bike and run, lors duquel neuf kilomètres sont à parcourir en équipes de deux avec un seul vélo est aussi proposé : « Les équipiers se relaient librement tout au long du parcours », précise le coordinateur du triathlon.
« Le mot triathlon peut faire peur. »
Cette épreuve compte pour le championnat des 3athlon Jurassik Series. Une donnée qui permet au triathlon de La Neuveville d’attirer un public de tout l’Arc jurassien : « Les Jurassik Series nous ont beaucoup aidé dès le départ, puisqu’on a toujours eu des participants du Jura et de Neuchâtel », explique Richard Mamie.
« Les autres organisateurs fréquentent volontiers notre épreuve. »
Le triathlon de La Neuveville se déroulera samedi. Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à une heure avant le début de la course, sur place ou en ligne. Les autres manches se dérouleront au Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, à Asuel, Delémont et Saint-Imier. /yca