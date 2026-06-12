Une 25e édition pour le triathlon de la Neuveville

C'est reparti pour les 3athlon Jurassik Series ! A l'occasion de sa 25e édition, le triathlon de la Neuveville accueille samedi la première des six étapes de cette compétition. Richard Mamie, coordinateur du triathlon de La Neuveville, nous détaille le parcours : « Il s’agit tout d’abord de parcourir 400 mètres en lac, dans la zone de Saint-Joux. Ensuite, pour le triathlon principal, les participants partent pour deux tours à vélo à travers les vignes, avec des montées très raides, mais aussi un paysage magnifique. Pour la course à pied, il faudra encore effectuer un tour. » Plus de 200 personnes sont déjà attendues sur la course principale, au bord et dans le lac de Bienne. Une nouvelle qui satisfait pleinement Richard Mamie. Il espère battre le record de fréquentation de son épreuve cette année.