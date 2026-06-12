Une 25e édition pour le triathlon de la Neuveville

La première des six étapes des 3athlon Jurassik Series a lieu samedi à La Neuveville. Découverte ...
Une 25e édition pour le triathlon de la Neuveville

La première des six étapes des 3athlon Jurassik Series a lieu samedi à La Neuveville. Découverte de l’événement, qui se déroulera au bord et dans le lac de Bienne.

Le triathlon de La Neuveville vivra sa 25e édition ce week-end. (photo : Georges Henz). Le triathlon de La Neuveville vivra sa 25e édition ce week-end. (photo : Georges Henz).

C'est reparti pour les 3athlon Jurassik Series ! A l'occasion de sa 25e édition, le triathlon de la Neuveville accueille samedi la première des six étapes de cette compétition. Richard Mamie, coordinateur du triathlon de La Neuveville, nous détaille le parcours : « Il s’agit tout d’abord de parcourir 400 mètres en lac, dans la zone de Saint-Joux. Ensuite, pour le triathlon principal, les participants partent pour deux tours à vélo à travers les vignes, avec des montées très raides, mais aussi un paysage magnifique. Pour la course à pied, il faudra encore effectuer un tour. » Plus de 200 personnes sont déjà attendues sur la course principale, au bord et dans le lac de Bienne. Une nouvelle qui satisfait pleinement Richard Mamie. Il espère battre le record de fréquentation de son épreuve cette année.

Richard Mamie : « Des paysages à couper le souffle. »

Ecouter le son

Au programme de l’épreuve reine : 400 mètres de natation, 17 kilomètres de vélo et 8 kilomètres de course à pied. Ce parcours n’étant pas accessible à tous les sportifs, d’autres formats sont proposés aux athlètes du dimanche. « Nous avons aussi des catégories plaisir. Par exemple, avec seulement 200 mètres en lac, ce qui rend l’épreuve beaucoup plus accessible pour de nombreux sportifs », ajoute l’organisateur. Un format bike and run, lors duquel neuf kilomètres sont à parcourir en équipes de deux avec un seul vélo est aussi proposé : « Les équipiers se relaient librement tout au long du parcours », précise le coordinateur du triathlon.

« Le mot triathlon peut faire peur. »

Ecouter le son

Richard Mamie avec l'affiche du triathlon de la Neuveville. Richard Mamie avec l'affiche du triathlon de la Neuveville.

Cette épreuve compte pour le championnat des 3athlon Jurassik Series. Une donnée qui permet au triathlon de La Neuveville d’attirer un public de tout l’Arc jurassien : « Les Jurassik Series nous ont beaucoup aidé dès le départ, puisqu’on a toujours eu des participants du Jura et de Neuchâtel », explique Richard Mamie.

« Les autres organisateurs fréquentent volontiers notre épreuve. »

Ecouter le son

Le triathlon de La Neuveville se déroulera samedi. Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à une heure avant le début de la course, sur place ou en ligne. Les autres manches se dérouleront au Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, à Asuel, Delémont et Saint-Imier. /yca


 

Actualités suivantes

Fracture du pied pour Maxime Gousset

Fracture du pied pour Maxime Gousset

Autres sports    Actualisé le 12.06.2026 - 06:45

Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 17:00

12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 07:36

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 06:47

Articles les plus lus

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 22:09

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 06:47

12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 07:36

Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 17:00

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 20:25

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 22:09

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Un contrat d'un demi-milliard pour Mahomes

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 06:47

12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

Autres sports    Actualisé le 11.06.2026 - 07:36

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Alan Roura en quête d'un nouveau défi

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 06:03

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Foot: l'ONU veut un environnement sûr pour les joueurs et les fans

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 14:41

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Le ski-alpinisme devrait rester au programme en 2030

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 20:25

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Mumenthaler plus rapide que Gout Gout, Lobalu largué

Autres sports    Actualisé le 10.06.2026 - 22:09