Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

L’équipe des moins de 13 ans dispute ce week-end la Coupe d’Europe d’Inline hockey à Bissendorf ...
Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

L’équipe des moins de 13 ans dispute ce week-end la Coupe d’Europe d’Inline hockey à Bissendorf en Allemagne. En 38 ans d’histoire, c’est une première pour le club.

L'équipe des U13 du SHC La Neuveville vont vivre une belle expérience ce week-end en Allemagne. (Photo : SHC La Neuveville) L'équipe des U13 du SHC La Neuveville vont vivre une belle expérience ce week-end en Allemagne. (Photo : SHC La Neuveville)

Le SHC La Neuveville entre dans la cour des grands ! Pour la première fois en 38 ans d’histoire, le club aura une équipe représentée ce week-end en Coupe d’Europe d’Inline hockey. Les Minis U13 se sont qualifiés en octobre dernier pour cette compétition qui se déroulera à Bissendorf en Allemagne. Pour Amir El Labbane, entraîneur, c’est une juste récompense pour cette jeune équipe. « La plupart des joueurs sont ensemble depuis sept ans », précise le coach.

Amir El Labbane : « On a tout de suite vu des étincelles dans cette équipe. »

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Pour les joueurs aussi, cette aventure européenne a quelque chose d’exceptionnel. « C’est incroyable ! C’est une fierté pour moi et pour toute l’équipe », sourit le gardien des U13 du SHC La Neuveville, Kenzo Junod.

Kenzo Junod : « Ce tournoi, ça sera une seule fois dans notre vie. »

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Le plaisir avant tout

Si l’objectif principal reste de s’amuser, les coachs et les joueurs entendent bien gagner quelques matches. Mais il faudra pour cela s’adapter à un terrain bien loin du bitume de la Neuveville. « A l’international, on joue en halle. Et on a surtout sept mètres de plus au niveau des dimensions », souligne Amir El Labbane.

Amir El Labbane : « Ça va être un challenge, mais les enfants s’adaptent vite. »

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Les coachs, une quinzaine de joueurs et autant de parents s’en iront donc dès ce jeudi soir à Bissendorf. S’il se réjouit de cette aventure européenne, l’entraîneur souligne que celle-ci a un coût. Il estime le budget de ce déplacement entre 15’000 et 17'000 francs. Une somme en grande partie amortie grâce à l’aide de la commune, des sponsors et de diverses actions bénévoles. /gjo


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