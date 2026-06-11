Une aventure européenne pour le SHC La Neuveville

Le SHC La Neuveville entre dans la cour des grands ! Pour la première fois en 38 ans d’histoire, le club aura une équipe représentée ce week-end en Coupe d’Europe d’Inline hockey. Les Minis U13 se sont qualifiés en octobre dernier pour cette compétition qui se déroulera à Bissendorf en Allemagne. Pour Amir El Labbane, entraîneur, c’est une juste récompense pour cette jeune équipe. « La plupart des joueurs sont ensemble depuis sept ans », précise le coach.