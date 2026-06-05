Le Raid Neuchaventure « change de dimension »

Une cuvée d’exception pour le Raid Neuchaventure. La manifestation multisport revient dès ce vendredi soir à Coffrane pour sa 20e édition. Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont vu les choses en grand. En plus des parcours traditionnels, deux nouveaux tracés sont annoncés. Un court parcours de 18 kilomètres, le Raid’versaire, et un long de 160 kilomètres sont au menu. Ce dernier nommé ARWS, pour Adventure Racing World Series, compte comme l’unique manche de Coupe d’Europe de Raid et réunit notamment des équipes belges, allemandes, et même finlandaises. « Pour notre 20e édition, on voulait faire quelque chose d’exceptionnel », explique David Gadler, responsable du parcours.