Le Raid Neuchaventure « change de dimension »

Une cuvée d’exception pour le Raid Neuchaventure. La manifestation multisport revient dès ce vendredi soir à Coffrane pour sa 20e édition. Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont vu les choses en grand. En plus des parcours traditionnels, deux nouveaux tracés sont annoncés. Un court parcours de 18 kilomètres, le Raid’versaire, et un long de 160 kilomètres sont au menu. Ce dernier nommé ARWS, pour Adventure Racing World Series, compte comme l’unique manche de Coupe d’Europe de Raid et réunit notamment des équipes belges, allemandes, et même finlandaises. « Pour notre 20e édition, on voulait faire quelque chose d’exceptionnel », explique David Gadler, responsable du parcours.
David Gadler : « On voulait présenter la région à ces équipes étrangères qui viennent faire cette course. »
Un succès qui se confirme
Au total, près de 200 équipes prendront part à l’une des cinq épreuves au programme de cette 20 édition du Raid Neuchaventure. Un succès qui s’explique par le format, mais aussi l’ambiance de la manifestation, selon David Gadler : « Ce qui plaît, c’est le côté aventure. La variation des activités et les surprises attirent aussi. »
« La catégorie adulte-enfant attire beaucoup de monde. Les gens viennent faire plusieurs heures d’effort avec des jeunes de 14 ans. »
Les 36 équipes inscrites pour le long parcours de 160 kilomètres s’élanceront ce vendredi soir à 18h45 à Coffrane. La Raid’versaire aura aussi lieu en cette fin de journée au Val-de-Ruz. Quant aux circuits « sportif », « découverte » et « piccolo », ils se tiendront samedi autour de Coffrane. /gjo