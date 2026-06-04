Naël Gumy veut repartir encore plus fort

Naël Gumy vise les sommets. Le triathlète neuchâtelois a entamé son année 2026 avec des ambitions élevées. Le jeune homme de 17 ans espère décrocher sa qualification pour le Championnat d’Europe junior dans quelques semaines en Autriche avant, peut-être, de s’assurer une place au Championnat du monde en octobre.

Si ces objectifs sont annoncés avec un certain aplomb par Naël Gumy, c’est parce qu’il sait de quoi il est capable. Pour preuve, le Neuchâtelois a déjà disputé le Championnat d'Europe junior l’an dernier. Il avait même décroché sa qualification pour le Mondial, mais une blessure a chamboulé son programme. « À un mois de mes premiers championnats du monde, je suis tombé en Coupe d’Europe. C’était une grosse frustration », se remémore-t-il.