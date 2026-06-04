Naël Gumy veut repartir encore plus fort

Malgré une blessure en fin d’année dernière, le jeune triathlète neuchâtelois ne manque pas d’ambitions pour cette saison 2026. Il espère décrocher sa qualification pour les Européens et les Mondiaux juniors.
Naël Gumy vise les sommets. Le triathlète neuchâtelois a entamé son année 2026 avec des ambitions élevées. Le jeune homme de 17 ans espère décrocher sa qualification pour le Championnat d’Europe junior dans quelques semaines en Autriche avant, peut-être, de s’assurer une place au Championnat du monde en octobre.
Si ces objectifs sont annoncés avec un certain aplomb par Naël Gumy, c’est parce qu’il sait de quoi il est capable. Pour preuve, le Neuchâtelois a déjà disputé le Championnat d'Europe junior l’an dernier. Il avait même décroché sa qualification pour le Mondial, mais une blessure a chamboulé son programme. « À un mois de mes premiers championnats du monde, je suis tombé en Coupe d’Europe. C’était une grosse frustration », se remémore-t-il.
Naël Gumy : « J’ai fait plusieurs stages pour me remettre à niveau. Mais maintenant je suis prêt. »
Pour atteindre ses objectifs, Naël Gumy a plusieurs atouts dans sa manche. Particulièrement à l’aise en natation, il profite de cet avantage pour se retrouver en bonne position rapidement durant ses compétitions. « Je suis un très bon nageur. Je sors souvent en tête de pack et ça me permet de ne pas perdre la course dès le début », analyse le jeune athlète. Également performant en course à pied, Naël Gumy doit encore apprendre à réaliser ses performances d’entraînement en course.
Des rêves olympiques
S’il lui reste encore 18 mois à effectuer au sein des catégories juniors, Naël Gumy se projette déjà plus loin. « Dans deux ou trois ans, j’aimerais pouvoir courir en Coupe du monde », lance le triathlète.
« Je veux prendre de l’expérience et vise les Jeux olympiques 2032. »
Le Neuchâtelois sait que le chemin est encore long et que la concurrence est rude, d’autant que le niveau augmente d’année en année. « Avec la technologie des vélos, les chaussures, mais aussi la nutrition, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, il faut courir en 14’30’’ les cinq kilomètres chez les juniors pour faire un podium, c’est vraiment dur. »
« Le niveau est déjà très haut en juniors. »
S’il voit loin, Naël Gumy assure envisager sa carrière par étapes. Il se concentre donc sur son premier objectif à venir. La manche de coupe d’Europe de Wels, en Autriche, à la fin du mois de juin. Une compétition lors de laquelle il espère décrocher sa qualification pour le Championnat d’Europe junior 2026. /gjo