Sport et terroir s’allient entre deux cantons

L’idée d’organiser ce marathon oenotouristique est venu lors du repas de Noël 2025. « Ça vient de mon frère puisqu’il voulait s’inscrire au marathon du Médoc », précise Jérémy Niederhauser. Cela veut dire que les deux frères ont eu moins de six mois pour préparer l’événement : « On est un peu fous donc on s’est lancé là-dedans », rigole le co-organisateur.

Le parcours est « magnifique », estime Jérémy Niederhauser. Vallonné, entre vignes et lac, il emmènera les coureurs d’Alfermée à Boudry en passant par La Neuveville, Saint-Blaise, le centre-ville de Neuchâtel, Auvernier et Cormondrèche.