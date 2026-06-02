Sport et terroir s’allient entre deux cantons

La première édition du Marathon des 2 vignobles se tient samedi entre Alfermée et Boudry. Les coureurs parcourront les vignes du bord du lac de Bienne et du Littoral neuchâtelois sur 42 km avec douze stands de ravitaillement chez des encaveurs, sur lesquels ils trouveront des produits du terroir.
Courir un marathon en dégustant des produits du terroir. C’est l’idée un peu folle que deux frères du Plateau de Diesse, Jonas et Jérémy Niederhauser, ont concrétisé. Ils organisent ce samedi le Marathon des 2 vignobles. « Le principe est simple : c’est une grande balade gourmande », explique Jérémy Niederhauser. Les coureurs parcourront les vignes du bord du lac de Bienne d'Alfermée et du Littoral neuchâtelois jusqu’au Château de Boudry sur 42 km avec douze ravitaillements chez des encaveurs. Des stands sur lesquels ils trouveront des produits du terroir et bien évidemment du jus de raisin et du vin. Mais parcourir 42 km n’est pas à la portée de tous. Alors le faire en s’arrêtant pour boire et manger, est-ce vraiment faisable ? « On parle de consommation raisonnée », précise le co-organisateur.
Jérémy Niederhauser : « On conseil de goûter et de ne pas prendre un verre complet. »
L’idée d’organiser ce marathon oenotouristique est venu lors du repas de Noël 2025. « Ça vient de mon frère puisqu’il voulait s’inscrire au marathon du Médoc », précise Jérémy Niederhauser. Cela veut dire que les deux frères ont eu moins de six mois pour préparer l’événement : « On est un peu fous donc on s’est lancé là-dedans », rigole le co-organisateur.
Le parcours est « magnifique », estime Jérémy Niederhauser. Vallonné, entre vignes et lac, il emmènera les coureurs d’Alfermée à Boudry en passant par La Neuveville, Saint-Blaise, le centre-ville de Neuchâtel, Auvernier et Cormondrèche.
Bien que venant du et habitant sur le Plateau de Diesse, Jonas et Jérémy Niederhauser ont toujours vécu « entre les deux ». Ce dernier reconnaît qu’organiser une course entre deux cantons complique la tâche administrative. « Il y a des règles différentes, des demandes différentes à faire, toutes les demandes d’autorisations sont à faire deux fois, donc c’est un peu le double de travail », explique Jérémy Niederhauser.
« On s’est lancé un beau défi-là ! »
Les inscriptions pour le Marathon des 2 vignobles sont ouvertes jusqu’à mercredi soir ici.
Cette première édition n’est même pas encore passée que les frères réfléchissent déjà à une deuxième. « Avec potentiellement des parcours plus courts et des nouveautés pour faire plaisir à plus de gens », conclut Jérémy Niederhauser. /lgn