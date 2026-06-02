Les véliplanchistes neuchâtelois en verve

Les Neuchâtelois se sont bien défendus ce week-end lors de la deuxième manche du championnat de Suisse de planche à voile à foil. Dans le canton d’Uri, 13 représentants du canton ont participé aux huit manches courues sur deux jours.

Chez les élites Noam Kobel signe une 3e place, Loïc Huguenin la 4e. En moins de 19 ans, Yoan Györvary a terminé 1er, Luca Györvary 3e. Du côté des plus jeunes, Tim Jaquet se classe au 2e rang en M17 alors qu’en M15 Yani Jaquet s’offre une 2e place et Paco Neff la 3e.

Chez les filles, Ernestine Inversin se hisse sur la première marche tout comme Gilbert Chopard dans la catégorie « Légend ». /comm-jpp