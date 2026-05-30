Melody Halbeisen dans le top-10 en duo

La Neuchâteloise a pris le 7e rang de la manche de Coupe du monde de natation artistique en ...
Melody Halbeisen dans le top-10 en duo

La Neuchâteloise a pris le 7e rang de la manche de Coupe du monde de natation artistique en duo libre samedi. Melody Halbeisen était associée à Meret Isler pour la compétition à Pontevedra en Espagne.

Melody Halbeisen a signé un top-10 en Coupe du monde en duo libre samedi. (Photo: archives) Melody Halbeisen a signé un top-10 en Coupe du monde en duo libre samedi. (Photo: archives)

Un joli top-10 en Coupe du monde de natation artistique pour Melody Halbeisen. La jeune Neuchâteloise a pris le 7e rang en duo avec Meret Isler samedi à Pontevedra en Espagne dans la catégorie duo féminin libre. Les deux Suissesses se sont classées juste derrière un autre duo helvétique, composé d’Anna-Sophia Aeschbacher et de Ixchel Honer. La compétition a été remportée par une paire espagnole.

Melody Halbeisen et Meret Isler seront encore en lice ce dimanche en Espagne dans la catégorie duo technique. /lgn


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