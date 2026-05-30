Le Swiss Canyon Trail passe du tout au tout

Les coureurs du Swiss Canyon Trail passent par toutes les conditions météo au fil des éditions. Après le déluge l’année dernière, c’est sous un soleil de plomb et avec des températures qui étaient proches des 30 degrés ce samedi après-midi que les athlètes ont pu se mesurer sur l’une des cinq distances de la compétition au Val-de-Travers. « Nerveusement, c’est beaucoup moins compliqué cette année », reconnaît Patrick Christinat. « L’année passée, il y avait beaucoup de paramètres de sécurité extrêmes. Par contre cette année, c’est beaucoup plus compliqué au niveau de la consommation de liquides », relève le président de l’association du Swiss Canyon Trail. L’organisation a tout prévu pour limiter le risque d’accidents : elle a mis en place un dispositif spécial fortes chaleurs. Cela consiste principalement à l’obligation de porter un couvre-chef, à un appel à la vigilance, à plus de surveillance et surtout beaucoup plus d’eau, que ce soit à boire ou pour que les coureurs puissent se rafraîchir sur les différents points de ravitaillement. Si la matinée était encore agréable au niveau des températures, les coureurs des 31 km se sont élancés pendant les heures les plus chaudes de la journée. Même si les températures ne sont, en soi, pas extrêmes, le problème est surtout que les organismes n’ont pas encore pris l’habitude.