Inclusion et dépassement de soi pour une trentaine de Neuchâtelois

Dépassement de soi et convivialité pour de nombreux Neuchâtelois. Ils sont une trentaine à participer jusqu’à dimanche aux National Summer Games à Zoug. Organisée par la section suisse de Special Olympics, cette compétition biennale réunit environ 1'500 athlètes en situation de handicap mental venus de onze pays différents. Ils s’affrontent dans 16 disciplines, de la natation au football, en passant par le bowling, la pétanque, le tennis, le basket ou le judo.

Pour accompagner les athlètes, pas moins de 1'800 bénévoles, ont été sélectionnés. Parmi eux, la Locloise « Sunny ». D'après elle, les athlètes espèrent bien sûr briller lors des compétitions, mais pas seulement. « Cet événement dépasse le sport. Il offre la possibilité et le plaisir de pouvoir être inclus », note-t-elle.