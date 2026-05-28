Inclusion et dépassement de soi pour une trentaine de Neuchâtelois

Organisés par la section suisse de Special Olympics, les National Summer Games se tiennent jusqu’à dimanche à Zoug. Plus de 1'500 athlètes en situation de handicap mental et 1'800 bénévoles sont réunis pour cet événement oscillant entre sport, partage et inclusion.
Dépassement de soi et convivialité pour de nombreux Neuchâtelois. Ils sont une trentaine à participer jusqu’à dimanche aux National Summer Games à Zoug. Organisée par la section suisse de Special Olympics, cette compétition biennale réunit environ 1'500 athlètes en situation de handicap mental venus de onze pays différents. Ils s’affrontent dans 16 disciplines, de la natation au football, en passant par le bowling, la pétanque, le tennis, le basket ou le judo.
Pour accompagner les athlètes, pas moins de 1'800 bénévoles, ont été sélectionnés. Parmi eux, la Locloise « Sunny ». D'après elle, les athlètes espèrent bien sûr briller lors des compétitions, mais pas seulement. « Cet événement dépasse le sport. Il offre la possibilité et le plaisir de pouvoir être inclus », note-t-elle.
Sunny, bénévole aux National Games : « Entourer ces personnes pour qu’elles puissent vivre pleinement cette expérience demande beaucoup d’encadrement. »
Le partage comme mot d’ordre
Du côté de Special Olympics, on partage cette lecture. Irène Nanculaf, membre du comité de la fédération, estime que cet événement est un bel objectif auquel se raccrocher lors des entraînements qui précèdent la compétition. Elle souligne également que ces sportifs vivent des moments riches et importants lors de ces quelques jours. « Durant ces événements, les athlètes ont l’occasion de montrer de quoi ils sont capables. Ils se sentent respectés pour leurs performances », explique Irène Nanculaf.
Irène Nanculaf : « Les émotions sont super authentiques lors de ces événements : »
Une expérience « exceptionnelle »
« Sunny » ajoute encore que ces National Summer Games permettent aux personnes en situation de handicap mental de vivre une aventure unique. « Pour nous, c’est normal de prendre le train, le bus, de partir en vacances. Pour eux, c’est exceptionnel de pouvoir montrer au monde ce qu’ils ont appris et de sortir de leur région », explique la bénévole.
Quant à son travail sur place, la Locloise est en charge d’une équipe de football de Porrentruy. « J’accompagne cette équipe tous les jours, du matin au soir. Je vais partager pleinement l’expérience avec eux. »
Sunny, bénévole aux National Games : « On a quand même une certaine responsabilité, mais nous sommes bien préparés. »
À noter encore que certains athlètes présents à Zoug obtiendront leur ticket pour participer à une compétition mondiale qui se tiendra l’an prochain au Chili. /gjo