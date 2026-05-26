La résilience de Bradley Lestrade mise à l’épreuve

Bradley Lestrade est sur le long chemin de la guérison. Six semaines après une rupture totale du tendon d’Achille, le sprinteur neuchâtelois met toutes les chances de son côté pour revenir plus fort que jamais.

Il s’est blessé à la mi-avril lors d’une séance de musculation, en effectuant des fentes. « J’ai senti que mon tendon derrière avait lâché. J’ai immédiatement arrêté l’effort et j’ai mis le doigt au niveau du tendon, vers le talon. J’ai senti que c’était mou, j’ai tout de suite su que c’était une rupture complète », explique le Chaux-de-Fonnier.

Deux de ses proches partenaires d’entraînement s’étaient d’ailleurs récemment blessés, eux aussi au tendon d’Achille. De quoi rendre le diagnostic presque évident pour lui. D’autant qu'il raconte avoir entendu un bruit puissant et sec, malgré ses écouteurs.

« À ce moment-là, j’étais assez choqué. Je me suis demandé pourquoi cela m’arrivait, parce que j’étais vraiment en super forme. Mais, au final, j’ai assez vite accepté », ajoute-t-il.