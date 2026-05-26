La résilience de Bradley Lestrade mise à l’épreuve

Le sprinteur neuchâtelois a subi une rupture totale du tendon d’Achille, il y a six semaines, alors qu’il était en pleine forme. Une blessure qu’il voit comme une opportunité de revenir plus fort qu’avant.
Bradley Lestrade est sur le long chemin de la guérison. Six semaines après une rupture totale du tendon d’Achille, le sprinteur neuchâtelois met toutes les chances de son côté pour revenir plus fort que jamais.
Il s’est blessé à la mi-avril lors d’une séance de musculation, en effectuant des fentes. « J’ai senti que mon tendon derrière avait lâché. J’ai immédiatement arrêté l’effort et j’ai mis le doigt au niveau du tendon, vers le talon. J’ai senti que c’était mou, j’ai tout de suite su que c’était une rupture complète », explique le Chaux-de-Fonnier.
Deux de ses proches partenaires d’entraînement s’étaient d’ailleurs récemment blessés, eux aussi au tendon d’Achille. De quoi rendre le diagnostic presque évident pour lui. D’autant qu'il raconte avoir entendu un bruit puissant et sec, malgré ses écouteurs.
« À ce moment-là, j’étais assez choqué. Je me suis demandé pourquoi cela m’arrivait, parce que j’étais vraiment en super forme. Mais, au final, j’ai assez vite accepté », ajoute-t-il.
Bradley Lestrade : « C’est ma foi qui me permet d’être aussi positif aujourd’hui, même à travers cette blessure. »
Depuis, le champion de Suisse du 200 m en salle s’est surtout reposé. Il a récemment débuté sa réathlétisation. Dans ce parcours, il sera accompagné par le personnel du centre national de sport de Macolin afin de « faire une réhabilitation optimale ».
« L’opération, c’était 50% du travail. Maintenant, c’est à moi de consolider tout ça pour revenir plus fort que jamais. »
Le lauréat du Prix du mérite sportif neuchâtelois 2022 estime que cette blessure a probablement un lien avec l’utilisation de chaussures à plaque carbone.
Un matériel qu’il n’utilisera désormais plus que pour les compétitions afin de préserver son corps. « Depuis l’apparition des chaussures avec plaque carbone, on voit de plus en plus d’athlètes touchés par des tendinites au tendon d’Achille. C’est quelque chose qui fragilise quand même pas mal notre corps, et j’en avais conscience. Quand j’ai eu cette rupture, j’étais vraiment en forme, je n’avais aucun pépin physique. C’est arrivé comme ça », explique-t-il.
À l’avenir, Bradley Lestrade envisage donc de limiter l’utilisation de ce type de modèles : « Les pointes à plaque carbone, ce sera vraiment uniquement pour les compétitions. Ensuite, l’objectif sera de privilégier au maximum l’utilisation de pointes sans carbone. »
« Il y a aussi tout un travail du pied qui est très important. »
Le sprinteur neuchâtelois espère revenir au plus haut niveau et vise à nouveau des qualifications pour les championnats d’Europe et du monde. Mais, pour l’instant, il souhaite avant tout rester positif. « Ce n’est pas facile tous les jours, mais il faut voir plus loin qu’aujourd’hui et avoir la patience de faire tout ce qui est nécessaire pour revenir », conclut-il. /yca