Records et minimas pour les Mondiaux pour Vanilla Hulmann

L’athlète du CEP Cortaillod a remporté ce week-end le concours multiple d’heptathlon de Landquart ...
Records et minimas pour les Mondiaux pour Vanilla Hulmann

L’athlète du CEP Cortaillod a remporté ce week-end le concours multiple d’heptathlon de Landquart avec un total de 5’537 points. Dans les Grisons, Vanilla Hulmann a battu trois records personnels et a ainsi rempli les critères de sélections pour les Championnats du monde juniors.

Vanilla Hulmann a brillé dans les Grisons et peut prétendre aux Mondiaux en heptathlon. (Photo : CEP Cortaillod) Vanilla Hulmann a brillé dans les Grisons et peut prétendre aux Mondiaux en heptathlon. (Photo : CEP Cortaillod)

Vanilla Hulmann pulvérise son record à l'heptathlon et réalise les minimas pour les Championnats du monde juniors ! L'athlète du CEP Cortaillod a remporté ce week-end le concours multiple d'heptathlon de Landquart avec un total de 5’537 points. Il lui en fallait 5’280 pour réaliser les minimas pour participer aux Mondiaux. Dans des conditions venteuses dans les Grisons, Vanilla Hulmann a battu trois records personnels, au javelot, au poids et au 800m. Elle devra cependant encore attendre les Championnats de Suisse, fin juin, avant de savoir si la Fédération suisse d'athlétisme la sélectionne officiellement pour cette compétition d'envergure qui aura lieu en août à Eugene aux Etats-Unis. /comm-lgn


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