Records et minimas pour les Mondiaux pour Vanilla Hulmann

Vanilla Hulmann pulvérise son record à l'heptathlon et réalise les minimas pour les Championnats du monde juniors ! L'athlète du CEP Cortaillod a remporté ce week-end le concours multiple d'heptathlon de Landquart avec un total de 5’537 points. Il lui en fallait 5’280 pour réaliser les minimas pour participer aux Mondiaux. Dans des conditions venteuses dans les Grisons, Vanilla Hulmann a battu trois records personnels, au javelot, au poids et au 800m. Elle devra cependant encore attendre les Championnats de Suisse, fin juin, avant de savoir si la Fédération suisse d'athlétisme la sélectionne officiellement pour cette compétition d'envergure qui aura lieu en août à Eugene aux Etats-Unis. /comm-lgn