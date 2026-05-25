Loïc Huguenin qualifié pour les Mondiaux élite

Le Bevaisan a validé son ticket grâce à de belles performances lors du Championnat d’Europe ...
Loïc Huguenin qualifié pour les Mondiaux élite

Le Bevaisan a validé son ticket grâce à de belles performances lors du Championnat d’Europe élite de voile à Portimao. Le véliplanchiste de 18 ans ira se frotter à la crème de la discipline en septembre à Weymouth en Angleterre.

Loïc Huguenin (à droite) a réalisé de belles performances au Portugal. (Photo : IQFOILSNAPS) Loïc Huguenin (à droite) a réalisé de belles performances au Portugal. (Photo : IQFOILSNAPS)

Loïc Huguenin participera aux Mondiaux élite de voile. Le Bevaisan a réalisé de bons résultats lors de son premier Championnat d’Europe élite WiIQFoil olympic. À Portimao, au Portugal, le véliplanchiste de 18 ans a terminé 30e en U23 au terme des cinq jours de course samedi. Il a également signé plusieurs top 15 et un top 3 dans des manches de la compétition. De très bonnes performances qui permettent à Loïc Huguenin d’obtenir sa qualification pour les Championnats du monde qui se dérouleront à Weymouth, en Angleterre, début septembre. /comm-lgn


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