Loïc Huguenin qualifié pour les Mondiaux élite

Loïc Huguenin participera aux Mondiaux élite de voile. Le Bevaisan a réalisé de bons résultats lors de son premier Championnat d’Europe élite WiIQFoil olympic. À Portimao, au Portugal, le véliplanchiste de 18 ans a terminé 30e en U23 au terme des cinq jours de course samedi. Il a également signé plusieurs top 15 et un top 3 dans des manches de la compétition. De très bonnes performances qui permettent à Loïc Huguenin d’obtenir sa qualification pour les Championnats du monde qui se dérouleront à Weymouth, en Angleterre, début septembre. /comm-lgn