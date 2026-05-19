Anaïs Kistler, de la boxe à l'unihockey en passant par le rugby

Elle est boxeuse à licence professionnelle et ancienne internationale de rugby. Anaïs Kistler a une autre corde à son arc. Cette infirmière neuchâteloise coachera l’équipe nationale féminine d’unihockey petit terrain en juin prochain aux mondiaux.
Boxe, rugby, ski-alpinisme et maintenant unihockey : à 37 ans, la Neuchâteloise Anaïs Kistler s’est illustrée à un titre ou à un autre dans toutes ces disciplines sportives. Parallèlement à cela, elle exerce toujours son activité d’infirmière en soins à domicile.
Boxeuse à licence professionnelle, elle a aussi été internationale suisse de rugby pendant deux ans. Pour l’anecdote, elle a encore participé à deux reprises à la Patrouille des Glaciers. Et comme si cet éclectisme ne lui suffisait pas, elle est aujourd’hui coach de l’équipe de Suisse féminine d’unihockey petit terrain. Elle conduira cette sélection nationale aux championnats du monde, du 10 au 15 juin en Espagne.
Une question de hasard
Et pourtant, Anaïs Kistler avoue n’avoir jamais joué au unihockey. Elle s’est rapprochée de ce sport, sans le rechercher, à la suite de la requête d’une amie : « Je dis souvent que tout ce que j’ai fait, je l’ai débuté par hasard. J’ai commencé la boxe un peu par hasard, le rugby également et l’unihockey finalement aussi », raconte Anaïs Kistler. « C’est une amie qui connaissait une joueuse de Semsales, une équipe féminine qui joue en 1re division nationale, qui a pensé à moi. En réalité, je ne sais pas trop pourquoi ».
Anaïs Kistler a accepté à l’époque cette proposition sans vraiment y trouver de raison : « J’ai quand même appelé une des joueuses pour savoir de quoi son équipe avait besoin et surtout pour lui dire que je n’avais jamais pratiqué personnellement ce sport. Mais, je l’avais déjà vu et soutenu par le biais de ma sœur qui en jouait. »
La boxeuse neuchâteloise s’est prise au jeu. Dans un premier temps, elle pensait uniquement s’engager pour rendre service, à titre intérimaire : « Cela fait maintenant six ans que je coache à Semsales », s’amuse-t-elle.
Anaïs Kistler : « Je n’ai personnellement jamais pratiqué ce sport. »
Après l’UHT Semsales, Anaïs Kistler a franchi un nouveau palier en devenant coach de l’équipe de Suisse. C’est le destin et à nouveau une histoire d’amitié qui l’a conduite à ce poste : « En 2024, la coach de l’équipe nationale m’a proposé de devenir son assistante. Et j’ai accepté parce que je trouvais très intéressant d’aller voir autre chose que mon équipe ». Cette année-là, les Suissesses ont décroché la médaille de bronze aux championnats du monde, avant de décrocher le titre en 2025. Anaïs Kistler n’était pas de l’aventure, mais elle a postulé pour reprendre le poste de coach principal en vue des championnats du monde de cette année : « Swiss Unihockey avait lancé un appel à candidature. Nous avons été trois ou quatre à postuler. Et c’est comme cela que j’ai été choisie. »
« Je voulais regarder comment cela se passe dans les autres équipes. »
Les championnats du monde 2026 se tiendront du 10 au 15 juin en Espagne. « Nous voulons clairement conserver le titre arraché l’an dernier », précise Anaïs Kistler, qui estime pouvoir transmettre « sa force mentale » acquise au travers de son sport de prédilection, à savoir la boxe. Mais après huit combats professionnels, elle n'est plus montée sur le ring depuis le 8 mars de l'an dernier. /mne