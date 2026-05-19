Anaïs Kistler, de la boxe à l'unihockey en passant par le rugby

Boxe, rugby, ski-alpinisme et maintenant unihockey : à 37 ans, la Neuchâteloise Anaïs Kistler s’est illustrée à un titre ou à un autre dans toutes ces disciplines sportives. Parallèlement à cela, elle exerce toujours son activité d’infirmière en soins à domicile.

Boxeuse à licence professionnelle, elle a aussi été internationale suisse de rugby pendant deux ans. Pour l’anecdote, elle a encore participé à deux reprises à la Patrouille des Glaciers. Et comme si cet éclectisme ne lui suffisait pas, elle est aujourd’hui coach de l’équipe de Suisse féminine d’unihockey petit terrain. Elle conduira cette sélection nationale aux championnats du monde, du 10 au 15 juin en Espagne.

Une question de hasard

Et pourtant, Anaïs Kistler avoue n’avoir jamais joué au unihockey. Elle s’est rapprochée de ce sport, sans le rechercher, à la suite de la requête d’une amie : « Je dis souvent que tout ce que j’ai fait, je l’ai débuté par hasard. J’ai commencé la boxe un peu par hasard, le rugby également et l’unihockey finalement aussi », raconte Anaïs Kistler. « C’est une amie qui connaissait une joueuse de Semsales, une équipe féminine qui joue en 1re division nationale, qui a pensé à moi. En réalité, je ne sais pas trop pourquoi ».

Anaïs Kistler a accepté à l’époque cette proposition sans vraiment y trouver de raison : « J’ai quand même appelé une des joueuses pour savoir de quoi son équipe avait besoin et surtout pour lui dire que je n’avais jamais pratiqué personnellement ce sport. Mais, je l’avais déjà vu et soutenu par le biais de ma sœur qui en jouait. »

La boxeuse neuchâteloise s’est prise au jeu. Dans un premier temps, elle pensait uniquement s’engager pour rendre service, à titre intérimaire : « Cela fait maintenant six ans que je coache à Semsales », s’amuse-t-elle.