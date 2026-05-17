Le tour du lac à la nage pour sensibiliser au souffle

Instructrice d’apnée et accompagnatrice du souffle, Vanessa Falciola entame ce dimanche un ...
Le tour du lac à la nage pour sensibiliser au souffle

Instructrice d’apnée et accompagnatrice du souffle, Vanessa Falciola entame ce dimanche un défi hors norme. Armée de ses palmes et de son tuba, elle va faire le tour du lac de Neuchâtel à la nage. Un projet fou qui porte aussi un message de sensibilisation.

Vanessa Falciola nagera quotidiennement 4 à 5 heures durant les 10 prochains jours dans le lac de Neuchâtel. (photo : Vanessa Falciola) Vanessa Falciola nagera quotidiennement 4 à 5 heures durant les 10 prochains jours dans le lac de Neuchâtel. (photo : Vanessa Falciola)

C’est parti pour une aventure pas comme les autres. Ce dimanche à la Pointe du Grain à Bevaix, Vanessa Falciola entame un défi hors du commun. Cette instructrice d’apnée et accompagnatrice du souffle commence son tour du lac de Neuchâtel en « seatrekking », soit avec des palmes, un masque et un tuba. Cette aventure, de près de 100 km, doit durer « entre 9 et 11 jours, selon la météo », explique-t-elle avant son départ. « Je nagerai entre 4 et 5 heures par jour avec des petites pauses sur l’eau pour boire et manger un peu », précise la Neuchâteloise.

Vanessa Falciola : « C’est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. »

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Faire passer un message

Au-delà du défi sportif, Vanessa Falciola entend profiter de cette aventure pour sensibiliser. « Ce projet porte un message. C’est une invitation à ralentir et redécouvrir la relation au souffle », souligne l’instructrice d’apnée. « La respiration est la seule fonction de notre système nerveux que l’on peut rendre consciente et modifier. C’est un incroyable outil du quotidien », détaille-t-elle.

« Quand on sait comment utiliser son diaphragme, on peut oxygéner chaque cellule de son corps de la meilleure des manières. »

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Sa « maison » sur le lac

Sur l’eau lors de son défi, Vanessa Falciola nagera en totale autonomie. En plus de son masque, ses palmes et son tuba, elle tirera tout ce dont elle a besoin. « L’idée était vraiment d’embarquer un maximum d’affaires. Ça fait un poids à tracter, mais j’ai tout avec moi, c’est comme ma petite maison », sourit-elle. L’accompagnatrice du souffle précise encore qu’elle est équipée d’une combinaison pour éviter les risques d’hypothermie dans une eau oscillant encore entre 14 et 15 degrés.

« Je voulais un maximum d’autonomie. »

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Vanessa Falciola nagera en totale autonomie durant les prochains jours dans le lac de Neuchâtel. (photo : Vanessa Falciola) Vanessa Falciola nagera en totale autonomie durant les prochains jours dans le lac de Neuchâtel. (photo : Vanessa Falciola)

Vanessa Falciola nagera essentiellement en matinée, avant de porter son message de sensibilisation lors d’ateliers les après-midis dans différents lieux d’escales. Son parcours est à retrouver ici. /gjo


 

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