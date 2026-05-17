Grosse performance pour Ariane Wilhem

La Vaudruzienne a remporté samedi au Pays de Galles l’UTS 100K, un Ultratrail comptant pour ...
Grosse performance pour Ariane Wilhem

La Vaudruzienne a remporté samedi au Pays de Galles l’UTS 100K, un Ultratrail comptant pour le circuit mondial de l’UTMB. Elle a bouclé les 107 kilomètres du parcours en 16 heures.

Ariane Wilhem a mis tout le monde d'accord lors de l'Utratrail Snowdonia ce samedi. (Photo d'archives : Swiss Athletics) Ariane Wilhem a mis tout le monde d'accord lors de l'Utratrail Snowdonia ce samedi. (Photo d'archives : Swiss Athletics)

Ariane Wilhem frappe très fort. La Neuchâteloise a remporté samedi l’Ultratrail Snowdonia au Pays de Galles. Une épreuve de renom, comptant pour le circuit mondial de l’UTMB. La Vaudruzienne a avalé les 107 kilomètres et les 5'500 mètres de dénivelé positif de cet UTS 100K en 16h02’48’’. 14e du classement général, elle a même largement dominé la course féminine. Sa première poursuivante, la Britannique Mel Sykes termine à plus de trois heures de la Neuchâteloise. /gjo


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