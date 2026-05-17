Grosse performance pour Ariane Wilhem

Ariane Wilhem frappe très fort. La Neuchâteloise a remporté samedi l’Ultratrail Snowdonia au Pays de Galles. Une épreuve de renom, comptant pour le circuit mondial de l’UTMB. La Vaudruzienne a avalé les 107 kilomètres et les 5'500 mètres de dénivelé positif de cet UTS 100K en 16h02’48’’. 14e du classement général, elle a même largement dominé la course féminine. Sa première poursuivante, la Britannique Mel Sykes termine à plus de trois heures de la Neuchâteloise. /gjo