Les Mondiaux dans le viseur de Joanna Ryter

Joanna Ryter continue de rêver en grand. La triathlète neuchâteloise a lancé sa saison 2026 le mois dernier aux États-Unis avec un semi-Ironman et un Ironman. Pour rappel, cette course comprend 3,86 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Malgré un abandon lors du marathon en raison d’une légère blessure, l’athlète neuchâteloise garde des ambitions élevées pour les mois à venir. Elle entend retrouver son meilleur niveau et aller chercher une qualification pour les championnats du monde d’Ironman qui se tiendront en octobre à Hawaï.





Nouveau départ

Après deux saisons compliquées, marquées par des pépins physiques, Joanna Ryter est bien décidée à jouer, à nouveau, les premiers rôles en 2026. Pour y parvenir, elle a d’abord changé d’entraîneur en début d’année, mais elle a aussi sa manière d’aborder les compétitions. « Ces dernières saisons, j’ai beaucoup compté sur mon expérience. Mais je vois qu’aujourd’hui ça ne suffit plus », expose la Neuchâteloise.